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Раздел: Медицина  
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Эксперты назвали самые полезные чаи для здоровья

Эксперты назвали самые полезные чаи для здоровьяНапиток отлично тонизирует организм.

Ведь он считается одним из наиболее распространенных и популярных напитков. Полезный и вкусный напиток не только отлично тонизирует организм, но и насыщает его ценными микроэлементами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

Правильно заваренные травяные чаи способствуют снижению неприятных симптомов, а в некоторых случаях помогают справиться с болезнями. Специалисты для Медик Форума рассказали, что мятный чай успокаивает, снижает усталость, снимает головную боль и благотворно влияет на зрение. Чашка ароматного напитка, выпитого на ночь, избавит от тревоги и бессонницы.

Мате, приготовленный из измельченных сухих листьев и молодых побегов падуба, растущего в Парагвае, избавит от синяков. Тонизирующий напиток богат витамином P, укрепляющим стенки сосудов. Такой чай очищает желудок, избавляет от тошноты, мигрени, нормализует давление.

Малиновый чай — не только отличное средство от простуды и кашля, он еще и снижает неприятные симптомы ПМС, снимает спазмы и нормализует менструальный цикл. Напиток способствует нормальному течению беременности и помогает женщине быстрее восстановиться после родов.

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Гибискус (каркаде) содержит огромное количество фруктовых кислот, поэтому его следует пить при повышенной температуре. Напиток укрепляет сосуды, выводит из организма токсины и способствует похудению.
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 Теги: чай, организм

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Сегодня, 22:17 » Автор: Едгар Букмирза
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