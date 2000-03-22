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Эти диеты помогут очистить пищеварительную систему организма

Эти диеты помогут очистить пищеварительную систему организма Диетологи рассказали о простых способах очистки ЖКТ.

Когда мы говорим о заболеваниях связанных с образом жизни, желудочно-кишечные заболевания, несомненно, составляют первую часть списка болезней. Потому что это связанно с тем, что мы едим, ведь еда оказывает главенствующее влияние на наше здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Доказано, что многие заболевания, связанные с пищеварительной системой, зависят от тех продуктов питания, которые мы употребляем. Из всех частей нашей пищеварительной системы от продуктов питания сильно зависит состояние и здоровье нашей толстой кишки, которая может подвергаться наибольшему риску.

Мы, возможно, уже слышали, как высока смертность и расстройства от различных заболеваний, связанных с толстой кишкой. В самом деле, рак толстой кишки входит в топ-3, следуя после рака легких и шейки матки или простаты. Однако, смертность высока лишь в том случае, если рак диагностируется на поздней стадии.

Это не означает, что мы должны все сразу диагностировать это рак … есть более легкий путь – это предотвращение возникновения рака и других заболеваний толстой кишки. Тут вы найдете лучшие диеты для очищения кишечника, которые вы можете попробовать, чтобы избавить свое тело от заболеваний.

Диета с высоким содержанием клетчатки
Не существует никаких сомнений в том, что диета с высоким содержанием клетчатки (волокон), вероятно, считается одной из лучших очищающих диет, которые мы можем использовать. Волокна работают, сметая все токсины и вредные химические вещества внутри вашего желудка и кишечника.

Кроме того, после использования этой диеты, хорошим показателем является ваш стул, который должен быть не мягким, но и не слишком твердым. Высоким содержанием волокна выделяются эти продукты: отруби, пшеница, зерно и другие зеленые или листовые овощи.

Ежедневное употребление ягод асаи
Ягоды асаи – это прекраснейший фрукт! Это ягода была найдена в огромном Амазонском Тропическом лесу и, как известно, является отличным антиоксидантом. Ягоды асаи употребляются для лечения, профилактики и восстановления после многих заболеваний, связанных с плохим образом жизни, который приводит к различным болезням толстой кишки.

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Эту ягоду использовали в течение множества лет индейцы Амазонии, однако она стала известной после появления в популярных шоу. Ягоды асаи можно приобрести в виде таблетки или сока, продающихся во многих магазинах.
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 Теги: кишечник, диета

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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