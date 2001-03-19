Раздел: Медицина
Стало известно, какие лекарства могут вызвать импотенцию
Американские учёные выявили неприятный побочный эффект отдельных препаратов.
Могут ли лекарства для снижения артериального давления, которые принимают миллионы мужчин, стать причиной импотенции? Ответ на этот вопрос дали опытные врачи из США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Прием специальных лекарственных препаратов для лечения гипертонии и снижения артериального давления абсолютно необходим для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни. Однако, к сожалению, данные лекарства также могут спровоцировать эректильную дисфункцию или импотенцию. Причём этот побочный эффект упоминается в описаниях к лекарственным препаратам, поскольку встречается достаточно часто.
Отметим, что от эректильной дисфункции страдает приблизительно половина мужчин в возрасте от 40 до 75 лет. Импотенция вовсе не всегда является следствием побочных эффектов тех или иных лекарств, она связана с целым рядом болезней, включая диабет и сердечный недуги, из-за которых приток крови к половому члену нарушается.
При болезнях сердца часто встречается атерома или скопление клейких белков внутри артерий. Со временем это нарушает приток крови и провоцирует импотенцию. Однако исследование также показывают, что эректильные дисфункции чаще встречаются у пациентов с повышенным артериальным давлением. Причина этого не установлена, но нередко возникает вопрос: стала ли импотенция следствием гипертонии, или она является следствием приема лекарств от гипертонии? Впрочем, не все лекарства от гипертонии грозят импотенцией!
Довольно часто гипертоники принимают лекарства из категории диуретиков, которые вымывают избыточное количество соли из системы, поскольку скопления жидкости приводят к повышению артериального давления. Возможно, именно это и играет важную роль в развитии импотенции. Но хорошая новость заключается в том, что эффект не является перманентным, и смена лекарственного препарата часто позволяет восстановить сексуальную жизнь.
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Для этого нужно посоветоваться с лечащим врачом и перейти на ещё один класс лекарств для снижения давления, которые никак не влияют на эрекцию. К ним относятся препараты из группы антагонистов ангиотензина, а также ингибиторы ACE и блокаторы кальциевых каналов.
Могут ли лекарства для снижения артериального давления, которые принимают миллионы мужчин, стать причиной импотенции? Ответ на этот вопрос дали опытные врачи из США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Прием специальных лекарственных препаратов для лечения гипертонии и снижения артериального давления абсолютно необходим для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни. Однако, к сожалению, данные лекарства также могут спровоцировать эректильную дисфункцию или импотенцию. Причём этот побочный эффект упоминается в описаниях к лекарственным препаратам, поскольку встречается достаточно часто.
Отметим, что от эректильной дисфункции страдает приблизительно половина мужчин в возрасте от 40 до 75 лет. Импотенция вовсе не всегда является следствием побочных эффектов тех или иных лекарств, она связана с целым рядом болезней, включая диабет и сердечный недуги, из-за которых приток крови к половому члену нарушается.
При болезнях сердца часто встречается атерома или скопление клейких белков внутри артерий. Со временем это нарушает приток крови и провоцирует импотенцию. Однако исследование также показывают, что эректильные дисфункции чаще встречаются у пациентов с повышенным артериальным давлением. Причина этого не установлена, но нередко возникает вопрос: стала ли импотенция следствием гипертонии, или она является следствием приема лекарств от гипертонии? Впрочем, не все лекарства от гипертонии грозят импотенцией!
Довольно часто гипертоники принимают лекарства из категории диуретиков, которые вымывают избыточное количество соли из системы, поскольку скопления жидкости приводят к повышению артериального давления. Возможно, именно это и играет важную роль в развитии импотенции. Но хорошая новость заключается в том, что эффект не является перманентным, и смена лекарственного препарата часто позволяет восстановить сексуальную жизнь.
Читайте также: В США разработали метод борьбы с ранним старением
Для этого нужно посоветоваться с лечащим врачом и перейти на ещё один класс лекарств для снижения давления, которые никак не влияют на эрекцию. К ним относятся препараты из группы антагонистов ангиотензина, а также ингибиторы ACE и блокаторы кальциевых каналов.
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