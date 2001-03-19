Раздел: Медицина
Ученые рассказали, как вода помогает похудеть
Исследование продолжалось в течение года.
Исследователи из Стэнфордского университета установили: начать употреблять больше воды уже достаточно для того, чтобы запустить процесс похудения. В пользу такого мнения свидетельствуют результаты эксперимента с участием более 100 женщин, имевших признаки различной степени ожирения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrhealth.net.
В рамках исследования женщины должны были начать пить больше простой чистой воды по той количестве, потреблялось ими ранее. Опроса, который проводился предварительно показало, что ни одна из участниц не пила воду в нужном объеме - около двух литров в день.
Благодаря ежедневному употреблению воды смогли похудеть даже те женщины, которые больше ничего не меняли в своей жизни. Эти участники стали стройнее в среднем на два килограмма.
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Напомним, что ранее медики приводили доводы о том, почему в формат здорового питания вполне вписывается сахар, от которого обычно советуют отказываться всем, тем кто худеет. По мнению диетологов, рацион, в котором много овощей и фруктов в ежедневном меню, нет фаст-фуда и полуфабрикатов, а сахар употребляется контролируемо, в конечном итоге лучше, чем безуглеводная диета.
Исследователи из Стэнфордского университета установили: начать употреблять больше воды уже достаточно для того, чтобы запустить процесс похудения. В пользу такого мнения свидетельствуют результаты эксперимента с участием более 100 женщин, имевших признаки различной степени ожирения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrhealth.net.
В рамках исследования женщины должны были начать пить больше простой чистой воды по той количестве, потреблялось ими ранее. Опроса, который проводился предварительно показало, что ни одна из участниц не пила воду в нужном объеме - около двух литров в день.
Благодаря ежедневному употреблению воды смогли похудеть даже те женщины, которые больше ничего не меняли в своей жизни. Эти участники стали стройнее в среднем на два килограмма.
Читайте также: Ученые рассказали о доступном продукте, помогающем похудеть
Напомним, что ранее медики приводили доводы о том, почему в формат здорового питания вполне вписывается сахар, от которого обычно советуют отказываться всем, тем кто худеет. По мнению диетологов, рацион, в котором много овощей и фруктов в ежедневном меню, нет фаст-фуда и полуфабрикатов, а сахар употребляется контролируемо, в конечном итоге лучше, чем безуглеводная диета.
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