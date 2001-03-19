Ученые рассказали, как вода помогает похудеть

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Ученые нашли ответ на этот категорически не простой вопрос.

Как похудеть с помощью воды.

Диетологи многие годы говорили о том, что выпивая 2 литра чистой негазированной воды, можно похудеть на 2 килограмма в неделю.