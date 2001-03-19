Ученые рассказали, как музыка может помочь в борьбе диабетом

Похожие новости по теме

Эта диета лучше всего подойдёт для людей с лишним весом.

В соответствии с крупными европейскими исследованиями, опубликованными вчера, одна бутылка сладкой газировки в день увеличивает риск развития диабета более чем на одну пятую. Используя данные 350 тысяч человек в восьми европейских странах, исследователи обнаружили, что каждые дополнительные 340 мл сладкого газированного