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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, как музыка может помочь в борьбе диабетом

Ученые рассказали, как музыка может помочь в борьбе диабетомВ лечении также поможет поэзия.

Американские эксперты в области здравоохранения и педагоги по искусству тестируют новый метод предотвращения развития диабета. Программа Bigger Picture, созданная Медицинской школой в Сан-Франциско (Калифорнийский университет) и некоммерческой художественной организацией Youth Speaks, использует искусство для борьбы с ожирением и диабетом молодежи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Поэты-наставники и врачи проводят семинары в бедных общинах, предоставляя молодым людям возможность сочинять стихи о влиянии диабета и ожирения на жизнь, исполнять их в государственных средних школах и снимать на них музыкальные клипы. Большинство произведений повествует об историях семей, где ампутации, инсульты и другие осложнения диабета являются нормой. О проекте сообщается на портале британской газеты The Independent.

Сахарный диабет второго типа - метаболическое заболевание, развивается в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей. Если раньше диабет 2-го типа был известен как диабет для взрослых, то в настоящее время он все чаще диагностируется у детей. С 2000 по 2009 годов частотность заболевания у американских детей, особенно из бедных семей и этнических меньшинств, увеличилась более чем на 30%. В частности, распространенность диабета 2-го типа удвоилась среди чернокожих детей и утроилась - среди детей американских индейцев. По подсчетам специалистов, у чернокожих и испаноязычных детей риск развития заболевания в 8 раз выше, чем у остальных.

Проект Bigger Picture направлен на то, чтобы показать заболевание не только как медицинскую проблему, связанную с плохим питанием и отсутствием физических упражнений, но и как проблему социальной несправедливости, связанную со стрессом, нищетой и насилием.

Один из авторов программы - лечащий врач Дин Шиллингер, соучредитель Центра для уязвимых групп при Калифорнийском университете. Будучи руководителем программы профилактики и контроля диабета департамента общественного здравоохранения Калифорнии, он заметил, что показатели госпитализации разнятся от одного района к другому и обусловлены такими факторами как доход, образование, сегрегация и потребление сладких напитков.

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Многие из его пациентов жили в бедных районах, переполненных сетями быстрого питания и рекламными щитами, пропагандирующими нездоровую пищу. Из-за недостатка средств люди часто вынуждены покупать самые дешевые, калорийные блюда вместо свежих продуктов. Нищета и угроза насилия вызывают у них хронический стресс. Однажды Шиллингер попал на молодежное мероприятие, где увидел, как 16-летняя девушка с избыточным весом читает стихотворение о своих проблемах с ожирением, о пристрастии к нездоровой еде и о диабете, которым болеют в ее семье. Так родилась идея проекта.
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 Теги: поэзия, Ученые, иабет, музыка

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Сегодня, 22:55 » Автор: Едгар Букмирза
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