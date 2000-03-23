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Эти продукты опасно совмещать с лекарствами

Эти продукты опасно совмещать с лекарствами

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Сочетание этих лекарств и продуктов может навредить здоровью Многие считают, что продукты, которые мы употребляем в пищу, и лекарства никак не связаны между собой.

Названы продукты, не совместимые с лекарствами Если назначен прием лекарств, будьте внимательны к своему рациону питания!

Эти лекарства и продукты категорически нельзя смешивать Медики назвали продукты, которые нельзя есть во время приема лекарств.