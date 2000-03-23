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Раздел: Медицина  
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Диетологи рассказали о полезных свойствах яблок

Диетологи рассказали о полезных свойствах яблокУченые нашли у яблок вещества, способствующие купировать приступы астмы.

Французские диетологи, определяя перечень самых полезных для организма продуктов, назвали яблоки тем плодом, которым, ни в коем случае не стоит пренебрегать. Ученые назвали ряд самых полезных свойств, объединенных в большинстве сортов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Во многих сказках народов мира фигурируют яблоки, что говорит об их значимости для многих предшествующих поколений. Достаточно вспомнить «молодильные яблочки» в русских былинах и сказаниях. Современные ученые научным языком полностью поддерживают эти представления. Яблоки являются профилактическим средством для многих серьезных заболеваний. Таких, напри мер, как онкология, болезнь Альцгеймера, возрастной артрит.

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В последнее время западные ученые нашли у яблок вещества, способствующие купировать приступы астмы. Кроме того, плоды, особенно зеленых сортов, хорошо выводят из организма токсины, а также способствуют избавлению от запоров. Диабетикам стоит употреблять как можно больше кислых яблок, которые нормализуют уровень сахара в крови. Яблоки давно известны, как необходимый компонент в рационе людей, страдающих излишним весом.
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 Теги: Диетологи, яблоки

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Вчера, 23:56 » Автор: Едгар Букмирза
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