Раздел: Медицина
Диетологи рассказали о полезных свойствах яблок
Ученые нашли у яблок вещества, способствующие купировать приступы астмы.
Французские диетологи, определяя перечень самых полезных для организма продуктов, назвали яблоки тем плодом, которым, ни в коем случае не стоит пренебрегать. Ученые назвали ряд самых полезных свойств, объединенных в большинстве сортов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Во многих сказках народов мира фигурируют яблоки, что говорит об их значимости для многих предшествующих поколений. Достаточно вспомнить «молодильные яблочки» в русских былинах и сказаниях. Современные ученые научным языком полностью поддерживают эти представления. Яблоки являются профилактическим средством для многих серьезных заболеваний. Таких, напри мер, как онкология, болезнь Альцгеймера, возрастной артрит.
Читайте также: Диетологи рассказали об уникальных свойствах яблок
В последнее время западные ученые нашли у яблок вещества, способствующие купировать приступы астмы. Кроме того, плоды, особенно зеленых сортов, хорошо выводят из организма токсины, а также способствуют избавлению от запоров. Диабетикам стоит употреблять как можно больше кислых яблок, которые нормализуют уровень сахара в крови. Яблоки давно известны, как необходимый компонент в рационе людей, страдающих излишним весом.
Французские диетологи, определяя перечень самых полезных для организма продуктов, назвали яблоки тем плодом, которым, ни в коем случае не стоит пренебрегать. Ученые назвали ряд самых полезных свойств, объединенных в большинстве сортов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Во многих сказках народов мира фигурируют яблоки, что говорит об их значимости для многих предшествующих поколений. Достаточно вспомнить «молодильные яблочки» в русских былинах и сказаниях. Современные ученые научным языком полностью поддерживают эти представления. Яблоки являются профилактическим средством для многих серьезных заболеваний. Таких, напри мер, как онкология, болезнь Альцгеймера, возрастной артрит.
Читайте также: Диетологи рассказали об уникальных свойствах яблок
В последнее время западные ученые нашли у яблок вещества, способствующие купировать приступы астмы. Кроме того, плоды, особенно зеленых сортов, хорошо выводят из организма токсины, а также способствуют избавлению от запоров. Диабетикам стоит употреблять как можно больше кислых яблок, которые нормализуют уровень сахара в крови. Яблоки давно известны, как необходимый компонент в рационе людей, страдающих излишним весом.
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