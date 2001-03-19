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Раздел: Медицина  
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Названа неожиданная причина хронической усталости

Названа неожиданная причина хронической усталостиУченые пришли к важному методу.

Синдром хронической усталости может развиваться не из-за нарушений в работе иммунной системы, а из-за недостатка йода или проблем с щитовидной железой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Мы обнаружили, что люди с синдромом хронической усталости похожи по составу крови на тех наших пациентов, которые страдают от недостатка гормонов щитовидной железы. Если эти выводы подтвердятся, то имеет смысл проверить, как йодные пищевые добавки и гормон Т3 повлияют на их самочувствие", – пишут Бегонья Руиз-Нуньез и ее коллеги из университета Гронингена (Нидерланды).

В последние годы медики фиксируют быстрый рост числа больных, страдающих от синдрома хронической усталости. Большинство пациентов страдают от общего набора симптомов, в том числе частых спазмов, бессонницы, усталости и головных болей. Несмотря на долгие поиски, ученым не удавалось обнаружить причину развития этого синдрома, и многие медики начали полагать, что он носит психологический характер.

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Относительно недавно ученые начали находить признаки того, что эта болезнь все же существует и развивается в результате своеобразного "заклинивания" нервной системы в режиме постоянного "чрезвычайного положения", из-за которого в организме развиваются воспалительные процессы, затрагивающие в том числе и спинной мозг.
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 Теги: усталость, причина

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Сегодня, 10:40 » Автор: Анна Мартынова
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