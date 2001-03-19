Раздел: Медицина
Сытно и бюджетно: как похудеть на кашах
Гречка - залог хорошей фигуры.
Многие думают, что похудение возможно лишь с продуктами, относящимися к дорогим и экзотическим, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Однако это не соответствует действительности.
Можно похудеть при помощи доступных продуктов, сохранив при этом бюджет.
Сбросить вес можно при помощи круп, цена на которые не зависит от курса колебания доллара.
Подойдет любая крупа, но готовить ее надо будет на воде, без всяких масел, соли и сахара. В противном случае диета не будет иметь смысла.
Особо эффективна для похудения гречневая крупа. Более того, ее даже не надо варить, а лишь залить кипятком.
На 0,5 кг гречки берем литр жидкости.
Спустя два часа каша готова. Такого количества достаточно на день. Делим на 5-6 порций и едим через одинаковые промежутки времени.
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Что касается продолжительности диеты, то сидеть на кашах следует не более 2-х недель.
На обед можно побаловать себя яблоком, а перед сном выпить обезжиренный кефир.
Многие думают, что похудение возможно лишь с продуктами, относящимися к дорогим и экзотическим, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Однако это не соответствует действительности.
Можно похудеть при помощи доступных продуктов, сохранив при этом бюджет.
Сбросить вес можно при помощи круп, цена на которые не зависит от курса колебания доллара.
Подойдет любая крупа, но готовить ее надо будет на воде, без всяких масел, соли и сахара. В противном случае диета не будет иметь смысла.
Особо эффективна для похудения гречневая крупа. Более того, ее даже не надо варить, а лишь залить кипятком.
На 0,5 кг гречки берем литр жидкости.
Спустя два часа каша готова. Такого количества достаточно на день. Делим на 5-6 порций и едим через одинаковые промежутки времени.
Читайте также: Лучшие вариации вечерней трапезы для тех, кто хочет похудеть
Что касается продолжительности диеты, то сидеть на кашах следует не более 2-х недель.
На обед можно побаловать себя яблоком, а перед сном выпить обезжиренный кефир.
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