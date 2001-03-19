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Эти витамины помогут избавиться от усталости

Эти витамины помогут избавиться от усталостиОни помогут обрести бодрость.

Одна из наиболее частых жалоб, с которой люди обращаются к врачу – это хроническая усталость. Причем такая усталость отнюдь не связана с физической работой. Человек вроде не очень тяжело трудиться, и даже отводит отдыху достаточное количество времени, но, тем не менее, чувствует себя "разбитым" и уставшим. С чем это может быть связано, передает Хроника.инфо со ссылкой на likar.info.

Вероятно, синдром хронической усталости связан с нехваткой некоторых витаминов. Давайте разберемся, какие витамины помогают нам бороться с утомлением.

Витамины группы В

Витамины группы В – широкая группа биологически активных веществ, отвечающих за протекание ряда важнейших физиологических процессов в организме. Витамины группы В принимают участие практически во всех обменных процессах, посредством которых организм получает необходимое количество энергии. При получении травм, болезни, а также физических и психических стрессах потребность в энергии естественно возрастает, а значит - нужно увеличить поступление витаминов группы В в организм. Так, отмечено, что увеличение потребления фолиевой кислоты (или витамин В9) помогает бороться с депрессивными расстройствами, нарушениями сна, а также при синдроме беспокойных ног и рук, когда на фоне переутомления также ощущается жжение и покалывание в конечностях.

В большом количестве фолиевая кислота содержится в зеленых листьях растений, моркови, яичном желтке, сыре, абрикосах, цельной пшеничной муке, авокадо и дыне. Имейте в виду, что при термической обработке фолиевая кислота разрушается, поэтому по возможности употребляйте вышеперечисленные продукты сырыми.

Кроме фолиевой кислоты, также отдельно нужно сказать о цианкобаламине, или витамине В12. На сегодняшний день уже доказано, что усталость и слабость могут быть следствием нехватки именно витамина В12, поскольку при дефиците цианкобаламина происходит существенное замедление внутренних процессов. Цианкобаламин крайне важен для нормального функционирования красных кровяных клеток (эритроцитов), основная функция которых – это транспортировка кислорода по всему нашему организму. При отсутствии кислорода организм тратит дополнительное количество энергии, отчего мы и чувствуем себя утомленно.

Витамин В12 содержится в мясе, рыбе, яйцах и кисломолочных продуктах. Также витамин В12 вырабатывается кишечной микрофлорой, поэтому при наличии дисбактериозов, старайтесь как можно быстрее справиться с проблемой.

Витамин С

На сегодняшний день нет никаких достоверных данных, указывающих на то, что дефицит витамина С прямо (или косвенно) способствует развитию усталости или слабости. Тем не менее, согласно медицинским наблюдениям, немало пациентов, которые употребляют достаточно малое количество витамина С, как раз жалуются на неприятную симптоматику утомления.

Обычно, нехватка витамина С отмечается в случае, когда человек употребляет недостаточное количество овощей и фруктов – основных источников этого витамина. Большое количество аскорбиновой кислоты содержится в шиповнике, черной смородине, белокочанной капусте, перце и картофеле. Введите эти продукты в ваш рацион питания, и вы заметите положительные сдвиги.

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Витамин D

Витамин D наш организм синтезирует самостоятельно, однако для этого ему нужен ультрафиолетовый свет, который содержится в солнечных лучах.

Дефицит витамина D негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и опорно-двигательном аппарате. Нарушение деятельности сердца и сосудов в свою очередь существенно снижают нашу работоспособность, делая нас вялыми и уставшими.

Для того чтобы обеспечить свой организм достаточным количеством витамина D, необходимы регулярные прогулки в солнечную погоду. Источниками витамина D также является рыба и морепродукты.

Эти витамины помогут избавиться от усталости
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 Теги: витамины, усталость

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Сегодня, 16:50 » Автор: Анна Мартынова
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