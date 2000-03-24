Раздел: Медицина
Ученые назвали необычную причину хронической усталости
Неприятный синдром может быть вызван проблемами с одним из внутренних органов.
Синдром хронической усталости может быть вызван низким уровнем гормонов щитовидной железы, утверждают голландские ученые из Медицинского центра Гронингенского университета. Полученные результаты проливают свет на причину, лежащую в основе изнурительного состояния, вызывающего массу споров среди медицинского сообщества в последние годы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Многие скептики отвергают биологическую причину чрезвычайной усталости и слабости, считая недуг психологическим расстройством. Новое исследование, проведенное с участием 197 взрослых, поддерживает предположение о том, что синдром хронической усталости является физической проблемой и никак не связан с психологией.
Чтобы прийти к таким выводам, специалисты сравнили функцию щитовидной железы у 98 пациентов, страдающих от синдрома хронической усталости, и 97 здоровых людей. Полученные результаты показали, что пациенты с синдромом хронической усталости имели более низкие уровни двух ключевых гормонов щитовидной железы – трийодтиронина и тироксина.
По словам специалистов, низкие уровни данных гормонов могут вызывать соответствующие симптомы у пациентов. Тем не менее, отмечается, что эти люди не имели признаков гипотиреоза – заболевания, при котором щитовидная железа не производит достаточного количества тиреотропного гормона.
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Лечение синдрома хронической усталости в настоящее время включает когнитивную поведенческую терапию, лечебную физкультуру и антидепрессанты.
Синдром хронической усталости может быть вызван низким уровнем гормонов щитовидной железы, утверждают голландские ученые из Медицинского центра Гронингенского университета. Полученные результаты проливают свет на причину, лежащую в основе изнурительного состояния, вызывающего массу споров среди медицинского сообщества в последние годы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Многие скептики отвергают биологическую причину чрезвычайной усталости и слабости, считая недуг психологическим расстройством. Новое исследование, проведенное с участием 197 взрослых, поддерживает предположение о том, что синдром хронической усталости является физической проблемой и никак не связан с психологией.
Чтобы прийти к таким выводам, специалисты сравнили функцию щитовидной железы у 98 пациентов, страдающих от синдрома хронической усталости, и 97 здоровых людей. Полученные результаты показали, что пациенты с синдромом хронической усталости имели более низкие уровни двух ключевых гормонов щитовидной железы – трийодтиронина и тироксина.
По словам специалистов, низкие уровни данных гормонов могут вызывать соответствующие симптомы у пациентов. Тем не менее, отмечается, что эти люди не имели признаков гипотиреоза – заболевания, при котором щитовидная железа не производит достаточного количества тиреотропного гормона.
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Лечение синдрома хронической усталости в настоящее время включает когнитивную поведенческую терапию, лечебную физкультуру и антидепрессанты.
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