» » Врачи рассказали о серьезных последствиях частых изменений веса
Раздел: Медицина  
0

Врачи рассказали о серьезных последствиях частых изменений веса

Врачи рассказали о серьезных последствиях частых изменений веса Частое похудение и набор веса могут стать причиной проблем с сосудами.

Ученые исследовали процесс набора веса после прекращения диеты и пришли к выводу, что колебания массы тела могут стать причиной инфаркта, инсульта и даже смерти, если у человека изначально имелись кардиологические проблемы. Авторами работы стали специалисты из Медицинского центра Лэнгон при Нью-Йоркском университете, США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и индексе массы тела у 9,5 тыс. пациентов с ишемической болезнью сердца, собранные за четырехлетний период наблюдений. Анализ показал, что колебания веса влияют на повышенный риск приступа стенокардии, инфаркта, инсульта, а также развития сердечной недостаточности.

«Каждые набранные или сброшенные полкило или килограмм повышают риск обострения проблем с сердцем и сосудами на 4%, а риск смерти по этим причинам — на 9%», — установили авторы исследования.

По словам специалистов, колебания веса вызывают специфические гормональные изменения, которые оказывают негативное действие на сердце.

Читайте также: Ученые назвали необычную причину хронической усталости

В частности, оказалось, что у пациентов с проблемами сердца при резких скачках веса риск смерти оказался на 124%, инфаркта миокарда — на 117%, а инсульта — на 136% выше, чем у пациентов со стабильным весом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: вес, сосуды

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
     269
     0

Похожие новости по теме

Врачи обнаружили связь между простудой и болезнями сердца Врачи обнаружили связь между простудой и болезнями сердца

Исследование подтвердило увеличение риска инфаркта при ОРВИ.

Врачи рассказали, для кого опасно похудение Врачи рассказали, для кого опасно похудение

Исследование провели норвежские учёные.

Назван лучший продукт для профилактики инсульта и инфаркта Назван лучший продукт для профилактики инсульта и инфаркта

Учёные сделали выводы на основании исследования, которое длилось 23 года.

Ученые назвали серьезную опасность частых колебаний веса Ученые назвали серьезную опасность частых колебаний веса

Это серьезная нагрузка для сердца и сосудов.

По весу человека невозможно определить состояние его здоровья По весу человека невозможно определить состояние его здоровья

Ученые пришли к выводу, что вес человека не отображает состояние его здоровья.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх