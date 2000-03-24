Раздел: Медицина
Врачи рассказали о серьезных последствиях частых изменений веса
Частое похудение и набор веса могут стать причиной проблем с сосудами.
Ученые исследовали процесс набора веса после прекращения диеты и пришли к выводу, что колебания массы тела могут стать причиной инфаркта, инсульта и даже смерти, если у человека изначально имелись кардиологические проблемы. Авторами работы стали специалисты из Медицинского центра Лэнгон при Нью-Йоркском университете, США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и индексе массы тела у 9,5 тыс. пациентов с ишемической болезнью сердца, собранные за четырехлетний период наблюдений. Анализ показал, что колебания веса влияют на повышенный риск приступа стенокардии, инфаркта, инсульта, а также развития сердечной недостаточности.
«Каждые набранные или сброшенные полкило или килограмм повышают риск обострения проблем с сердцем и сосудами на 4%, а риск смерти по этим причинам — на 9%», — установили авторы исследования.
По словам специалистов, колебания веса вызывают специфические гормональные изменения, которые оказывают негативное действие на сердце.
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В частности, оказалось, что у пациентов с проблемами сердца при резких скачках веса риск смерти оказался на 124%, инфаркта миокарда — на 117%, а инсульта — на 136% выше, чем у пациентов со стабильным весом.
Ученые исследовали процесс набора веса после прекращения диеты и пришли к выводу, что колебания массы тела могут стать причиной инфаркта, инсульта и даже смерти, если у человека изначально имелись кардиологические проблемы. Авторами работы стали специалисты из Медицинского центра Лэнгон при Нью-Йоркском университете, США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и индексе массы тела у 9,5 тыс. пациентов с ишемической болезнью сердца, собранные за четырехлетний период наблюдений. Анализ показал, что колебания веса влияют на повышенный риск приступа стенокардии, инфаркта, инсульта, а также развития сердечной недостаточности.
«Каждые набранные или сброшенные полкило или килограмм повышают риск обострения проблем с сердцем и сосудами на 4%, а риск смерти по этим причинам — на 9%», — установили авторы исследования.
По словам специалистов, колебания веса вызывают специфические гормональные изменения, которые оказывают негативное действие на сердце.
Читайте также: Ученые назвали необычную причину хронической усталости
В частности, оказалось, что у пациентов с проблемами сердца при резких скачках веса риск смерти оказался на 124%, инфаркта миокарда — на 117%, а инсульта — на 136% выше, чем у пациентов со стабильным весом.
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