Врачи рассказали, на сколько лет физическая активность продлевает жизнь

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Организм человека благоприятно откликается на физическую активность, которой мы занимаемся. Итак, американские исследователи из Пристанского университета доказали, что физические упражнения и нагрузки хорошо влияют на работу головного мозга. Они помогают ему перестраиваться и снижать склонность к стрессу. Ученые устраивали