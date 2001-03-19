Раздел: Медицина
Врачи рассказали, на сколько лет физическая активность продлевает жизнь
Подвижный образ жизни является простым методом её продления.
Американские ученые решили пристальнее присмотреться к феномену моложавости, - когда биологический возраст человека оказывается более «серьезным», чем можно предположить по внешнему облику. Сотрудники Университета Бригама Янга пришли в итоге к заключению о том, что на то, как мы выглядим, прямо влияет физическая активность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Пока не существует конкретных средств, останавливающих проходящие внутри тела процессы старения. Тем не менее, скорость одного из видов старения все же можно замедлить, заявили авторы нового проекта.
На вопрос о том, как можно выглядеть моложе своих «паспортных» лет, ученые ответили: чем более подвижный образ жизни ведет человек, тем моложе его организм. Этот вывод подкреплен данными 5 800 взрослых человек, обследованных медиками.
Группа специалистов проанализировала особенности образа жизни этих людей, соотнеся эти сведения с внешним обликом испытуемых. Также был выполнен генетический анализ. В итоге выяснилось, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, имели укороченные теломеры (концевые отрезки хромосом). У этих людей размер теломеров был на 140 оснований ДНК меньше.
Люди, которые были физически активными, имели более позитивный «генетический портрет». Добровольцы, чья физическая активность оценивалась как умеренная, обладали более длинными теломерами, благодаря чему их преимущество в плане продолжительности жизни составляло 7 лет. Те, кто постоянно и активно занимался спортом, обладал теломерами, позволявшими рассчитывать на увеличение жизни приблизительно на 9,5 лет.
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В этот раз ученые констатировали: чтобы быть моложе, женщинам необходимо выделять 5 дней в неделю на тридцатиминутный бег трусцой, мужчинам - 40 минут.
Американские ученые решили пристальнее присмотреться к феномену моложавости, - когда биологический возраст человека оказывается более «серьезным», чем можно предположить по внешнему облику. Сотрудники Университета Бригама Янга пришли в итоге к заключению о том, что на то, как мы выглядим, прямо влияет физическая активность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Пока не существует конкретных средств, останавливающих проходящие внутри тела процессы старения. Тем не менее, скорость одного из видов старения все же можно замедлить, заявили авторы нового проекта.
На вопрос о том, как можно выглядеть моложе своих «паспортных» лет, ученые ответили: чем более подвижный образ жизни ведет человек, тем моложе его организм. Этот вывод подкреплен данными 5 800 взрослых человек, обследованных медиками.
Группа специалистов проанализировала особенности образа жизни этих людей, соотнеся эти сведения с внешним обликом испытуемых. Также был выполнен генетический анализ. В итоге выяснилось, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, имели укороченные теломеры (концевые отрезки хромосом). У этих людей размер теломеров был на 140 оснований ДНК меньше.
Люди, которые были физически активными, имели более позитивный «генетический портрет». Добровольцы, чья физическая активность оценивалась как умеренная, обладали более длинными теломерами, благодаря чему их преимущество в плане продолжительности жизни составляло 7 лет. Те, кто постоянно и активно занимался спортом, обладал теломерами, позволявшими рассчитывать на увеличение жизни приблизительно на 9,5 лет.
Читайте также: Ученые назвали необычную причину хронической усталости
В этот раз ученые констатировали: чтобы быть моложе, женщинам необходимо выделять 5 дней в неделю на тридцатиминутный бег трусцой, мужчинам - 40 минут.
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