Раздел: Медицина
Названы главные причины опасности ночных перекусов
Масштабное исследование подтвердила вред приёма пищи ночью.
Прием пищи среди ночи может значительно повредить зубы, считают исследователи. Ученые из США и Дании изучили данные 2217 датчан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Из них около 173 (8%) любили принимать пищу среди ночи, и делали это не менее двух раз в неделю. Специалисты обнаружили, что у этих людей здоровье зубов находилось в значительно худшем состоянии, чем у остальных испытуемых. Причем, независимо от вида потребляемой пищи среди ночи.
Исследователи полагают, что это происходит из-за меньшего выделения слюны в ночное время суток, что в результате не позволяет защищать зубную ткань должным образом.
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Эксперты считают, что ночные приемы пищи вредны не только для здоровья желудка и чреваты набором лишнего веса, а также наносят серьезный вред здоровью зубов.
Прием пищи среди ночи может значительно повредить зубы, считают исследователи. Ученые из США и Дании изучили данные 2217 датчан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Из них около 173 (8%) любили принимать пищу среди ночи, и делали это не менее двух раз в неделю. Специалисты обнаружили, что у этих людей здоровье зубов находилось в значительно худшем состоянии, чем у остальных испытуемых. Причем, независимо от вида потребляемой пищи среди ночи.
Исследователи полагают, что это происходит из-за меньшего выделения слюны в ночное время суток, что в результате не позволяет защищать зубную ткань должным образом.
Читайте также: Врачи рассказали о серьезных последствиях частых изменений веса
Эксперты считают, что ночные приемы пищи вредны не только для здоровья желудка и чреваты набором лишнего веса, а также наносят серьезный вред здоровью зубов.
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