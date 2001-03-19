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Раздел: Медицина  
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Названы главные причины опасности ночных перекусов

Названы главные причины опасности ночных перекусов Масштабное исследование подтвердила вред приёма пищи ночью.

Прием пищи среди ночи может значительно повредить зубы, считают исследователи. Ученые из США и Дании изучили данные 2217 датчан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Из них около 173 (8%) любили принимать пищу среди ночи, и делали это не менее двух раз в неделю. Специалисты обнаружили, что у этих людей здоровье зубов находилось в значительно худшем состоянии, чем у остальных испытуемых. Причем, независимо от вида потребляемой пищи среди ночи.

Исследователи полагают, что это происходит из-за меньшего выделения слюны в ночное время суток, что в результате не позволяет защищать зубную ткань должным образом.

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Эксперты считают, что ночные приемы пищи вредны не только для здоровья желудка и чреваты набором лишнего веса, а также наносят серьезный вред здоровью зубов.
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 Теги: ночь, еда

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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