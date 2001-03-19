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Раздел: Медицина  
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Длительный просмотр сериалов может испортить здоровье, - ученые

Длительный просмотр сериалов может испортить здоровье, - ученые Метаболические изменения, возникающие при просмотре, провоцируют возникновение болезней.

Просмотр сериалов запоем замедляет кровообращение и метаболизм. Это провоцирует ожирение и появление сахарного диабета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

Сериалы со сложным сюжетом истощают эмоционально и умственно. Могут возникнуть проблемы психического характера, в частности хандра и депрессия. Кроме того, они влияют на то, каким человек видит реальный мир.

Эмоциональное состояние после просмотра сериала зависит от того, как человек чувствовал себя перед началом сеанса. У тех, кто пытался таким способом избавиться от тревоги, возникает бессонница.

По результатам исследования компании Netflix, 61% опрошенных смотрят сериалы запоем. То есть, просматривают от 2 до 6 эпизодов одного и того же сериала за 1 присест.

"Это делают по нескольким причинам. Каналы предлагают следующий эпизод, как только закончится предыдущий. Сценаристы помещают интересный момент в конце каждого эпизода. Мозг устроен таким образом, что человеку сложно оторвать взгляд, пока на экране что-то движется", - говорит директор Института исследований коммуникаций в Университете Индианы Роберт Поттер.

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Специалист говорит, если развязка эпизода проходила в конце серии, то стоит смотреть лишь 20 мин. следующей. Да, закончится интересный момент, но это не заставит просидеть еще час за просмотром.
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 Теги: сериалы, здоровье

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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