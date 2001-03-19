Названы профессии, представители которых спят меньше всего

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Грузчики и работники общепита могут столкнуться с проблемами с сердцем.

Одна из рекрутинговых компаний сделала исследование профессий, которые способствуют повышению веса. Самыми толстыми оказали работники сферы образования и инженеры, в свою очередь, «стройными» профессиями стали работники заводов и ученые. Во время исследования профессии были поделены на две группы. Первая группа профессий