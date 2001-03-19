Раздел: Медицина
Косметологи подсказали, как помочь коже перейти на летнее время
Важно правильно адаптироваться.
С 24 на 25 марта Украина переходит на летнее время. Изменения времени никогда не проходит бессимптомно, даже у здоровых людей. Ежегодно украинцам трудно адаптироваться к раннему подъему часом раньше, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Из-за сбоев в режиме, у людей могут появляться проблемы с кожей, об этом говорят ведущие дерматологи и ученые.
Косметолог из Лондонской клиники пластической хирургии Кэндис Браун, говорит, что перебои в нашем внутреннем биологическом времени ускоряют процесс старения нашей кожи.
Сон, температуру тела, сердцебиение, артериальное давление, потребление кислорода и гормональное состояние - все функции организма в авральном состоянии адаптируются к новому режиму.
В то же время клетки кожи также имеют внутренние часы, которые могут выйти из строя, тормозя способность к омоложению и восстановлению во время сна. Именно поэтому при переходе на летнее время люди часто страдают заболеваниями кожи, как угри или экзема.
Кэндис предлагает бороться с этим процессом, используя средства, которые помогают отслаивать омертвевшие клетки. Также косметолог рекомендует применять ночную антиоксидантную сыворотку, содержащую витамин Е и витамины группы В - для защиты от повреждения.
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Затем следует наносить на кожу увлажняющий крем. Соблюдение рекомендаций косметолога помогут защитить кожу от преждевременного старения
С 24 на 25 марта Украина переходит на летнее время. Изменения времени никогда не проходит бессимптомно, даже у здоровых людей. Ежегодно украинцам трудно адаптироваться к раннему подъему часом раньше, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Из-за сбоев в режиме, у людей могут появляться проблемы с кожей, об этом говорят ведущие дерматологи и ученые.
Косметолог из Лондонской клиники пластической хирургии Кэндис Браун, говорит, что перебои в нашем внутреннем биологическом времени ускоряют процесс старения нашей кожи.
Сон, температуру тела, сердцебиение, артериальное давление, потребление кислорода и гормональное состояние - все функции организма в авральном состоянии адаптируются к новому режиму.
В то же время клетки кожи также имеют внутренние часы, которые могут выйти из строя, тормозя способность к омоложению и восстановлению во время сна. Именно поэтому при переходе на летнее время люди часто страдают заболеваниями кожи, как угри или экзема.
Кэндис предлагает бороться с этим процессом, используя средства, которые помогают отслаивать омертвевшие клетки. Также косметолог рекомендует применять ночную антиоксидантную сыворотку, содержащую витамин Е и витамины группы В - для защиты от повреждения.
Читайте также: Косметологи подсказали, как ухаживать за кожей после 30 лет
Затем следует наносить на кожу увлажняющий крем. Соблюдение рекомендаций косметолога помогут защитить кожу от преждевременного старения
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