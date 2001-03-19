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Раздел: Медицина  
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Косметологи подсказали, как помочь коже перейти на летнее время

Косметологи подсказали, как помочь коже перейти на летнее времяВажно правильно адаптироваться.

С 24 на 25 марта Украина переходит на летнее время. Изменения времени никогда не проходит бессимптомно, даже у здоровых людей. Ежегодно украинцам трудно адаптироваться к раннему подъему часом раньше, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Из-за сбоев в режиме, у людей могут появляться проблемы с кожей, об этом говорят ведущие дерматологи и ученые.

Косметолог из Лондонской клиники пластической хирургии Кэндис Браун, говорит, что перебои в нашем внутреннем биологическом времени ускоряют процесс старения нашей кожи.

Сон, температуру тела, сердцебиение, артериальное давление, потребление кислорода и гормональное состояние - все функции организма в авральном состоянии адаптируются к новому режиму.

В то же время клетки кожи также имеют внутренние часы, которые могут выйти из строя, тормозя способность к омоложению и восстановлению во время сна. Именно поэтому при переходе на летнее время люди часто страдают заболеваниями кожи, как угри или экзема.

Кэндис предлагает бороться с этим процессом, используя средства, которые помогают отслаивать омертвевшие клетки. Также косметолог рекомендует применять ночную антиоксидантную сыворотку, содержащую витамин Е и витамины группы В - для защиты от повреждения.

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Затем следует наносить на кожу увлажняющий крем. Соблюдение рекомендаций косметолога помогут защитить кожу от преждевременного старения
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 Теги: кожа, летнее время

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Сегодня, 15:02 » Автор: Анна Мартынова
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