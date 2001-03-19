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Медики назвали необычные признаки болезней сердца

Медики назвали необычные признаки болезней сердцаОдин из четырёх людей уйдёт из жизни из-за болезней сердца.

От морщин на мочках ушей до закругленных ногтей пальцев. Медики из Германии назвали 6 необычных признаков того, что человек стал жертвой болезней сердца.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на variat.com.ua.

Существуют некоторые не совсем обычные симптомы, по которым можно распознать болезни сердца. К одному из них относятся морщины на мочках ушей.

Исследование показывает связь между появлением подобных морщин и повышением риска атеросклероза - болезни, при которой внутри артерий скапливаются бляшки. Сразу 40 исследований доказали наличие этой связи. Еще одним необычным признаком являются скопление жира или ксантомы под кожей, которые возникают на локтях, коленях, ягодицах и даже веках. Сами по себе эти уплотнения безвредны, но они могут свидетельствовать о генетической болезни под названием семейная гиперхолестеринемия. Люди с этим состоянием имеют чрезмерно высокий уровень липопротеидов низкой плотности, которые называют «плохим» холестерином.

Тревогу должны вызывать и округлившиеся ногти на пальцах. Подобное округление вызывается чрезмерным производством ткани в организме. Причиной этому часто бывает нехватка доступа насыщенной кислородом крови к пальцам. Это довольно старый медицинский симптом, описанный еще Гиппократом. Он говорит о том, что сердце плохо справляется с прокачкой крови по организму.

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Кстати, отложения жира могут быть заметными не только под кожей, но и вокруг радужной оболочки глаз. Подобного рода кольца не влияют на зрение, но говорят о наличии факторов риска коронарных болезней сердца. Больные десны и выпадающие зубы тоже являются симптомом грядущих проблем с сердцем, ведь плохие бактерии изо рта могут проникать в кровоток и добираться до сердца. Тревогу должны вызывать и синие губы, что свидетельствует о цианозе. Если губы синеют не при экстремально холодной погоде, а при нормальных условиях, то с доставкой насыщенной кислородом крови по организму возникли проблемы.
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 Теги: сердце, Медики, признаки

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Сегодня, 18:17 » Автор: Едгар Букмирза
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