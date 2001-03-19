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Раздел: Медицина  
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Ученые нашли новый способ продлить жизнь

Ученые нашли новый способ продлить жизньПричиной ускоренного старения оказалась генетика.

Американские ученые узнали, как снизить риск преждевременной смерти. «На протяжении 30 лет считалось, что умеренная степень активности приносит пользу для здоровья только в том случае, если упражнения занимают не менее десяти минут.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на svpressa.ru.

Это противоречит государственным рекомендациям о здоровье, таким как советы чаще подниматься пешком по ступенькам, а не ездить на лифте, или парковаться подальше от места назначения. Это ведь не занимает 10 минут, почему же тогда такие меры были рекомендованы?» — пишет Уильяма Крауса.

Исследование показало, что даже короткие периоды умеренной или повышенной физической активности очень полезны. Под умеренной физической активностью, например, понимается ходьба в темпе, при котором сложно поддерживать разговор. 150 минут умеренной или 75 минут повышенной активности в неделю будут полезны каждому.

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В исследовании приняли участие 4840 человек в возрасте 40 лет и старше. Исследование показало, что среди тех, кто посвящал физической активности менее 20 минут в день, наблюдался наиболее высокий риск смертности. В группе людей, которые тратили на упражнения около часа в сутки, риск смерти снижался на 57 процентов. Смертность же среди тех, кто был активен более 100 минут в день, и вовсе снижалась на 76 процентов.

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 Теги: генетика, Ученые, старение

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Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
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