Раздел: Медицина
Назван фрукт, способный уменьшить аппетит
Это поможет людям которые желают скинуть лишний вес.
Если раньше гранат ценился за высокое содержание антиоксидантов, то сегодня он может стать еще и средством для похудения.
Ученые говорят, что регулярное потребление экстракт граната может уменьшить чувство голода.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Добровольцы, которые ежедневно принимали добавки с экстрактом граната в течение трех недель, отметили, что испытывают значительно менее интенсивное чувство голода в течение дня, чем те, кто принимал плацебо.
А когда приходило время обедать, принимающие экстракт граната ели в среднем на 22 процента меньше, чем люди из контрольной группе, но зато сообщали о большем удовольствие от еды.
В исследовании, проведенном Университетом Королевы Маргарэт, в Эдинбурге приняли участие в общей сложности 29 добровольцев.
Половина из них принимали экстракт граната, содержащий кожуру, сердцевину и семена плодов каждый день в течение трех недель, остальные принимали плацебо.
После трех недель приема, каждый доброволец выпил стакан гранатового сока, прежде чем съесть на обед макароны с томатным соусом.
Перед едой и через каждые 15 минут в течение двух часов после этого, участники записывали в анкете свои ощущения: оценивали чувство голода, желание есть, полноту и удовлетворение едой.
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Принимавшие экстракт граната чувствовали себя менее голодными (в среднем на 12 процентов), у них было меньше желания съесть (на 21 процент), они чаще чувствовали себя сытыми (на 16 процентов) и остались более удовлетворенными едой (на 15 процентов).
Кроме того, они съели в среднем 447г пасты по сравнению с 574г в контрольной группе, т.е. на 22 процента меньше!
Если раньше гранат ценился за высокое содержание антиоксидантов, то сегодня он может стать еще и средством для похудения.
Ученые говорят, что регулярное потребление экстракт граната может уменьшить чувство голода.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Добровольцы, которые ежедневно принимали добавки с экстрактом граната в течение трех недель, отметили, что испытывают значительно менее интенсивное чувство голода в течение дня, чем те, кто принимал плацебо.
А когда приходило время обедать, принимающие экстракт граната ели в среднем на 22 процента меньше, чем люди из контрольной группе, но зато сообщали о большем удовольствие от еды.
В исследовании, проведенном Университетом Королевы Маргарэт, в Эдинбурге приняли участие в общей сложности 29 добровольцев.
Половина из них принимали экстракт граната, содержащий кожуру, сердцевину и семена плодов каждый день в течение трех недель, остальные принимали плацебо.
После трех недель приема, каждый доброволец выпил стакан гранатового сока, прежде чем съесть на обед макароны с томатным соусом.
Перед едой и через каждые 15 минут в течение двух часов после этого, участники записывали в анкете свои ощущения: оценивали чувство голода, желание есть, полноту и удовлетворение едой.
Читайте также: Назван самый полезный фрукт для здоровья кишечника
Принимавшие экстракт граната чувствовали себя менее голодными (в среднем на 12 процентов), у них было меньше желания съесть (на 21 процент), они чаще чувствовали себя сытыми (на 16 процентов) и остались более удовлетворенными едой (на 15 процентов).
Кроме того, они съели в среднем 447г пасты по сравнению с 574г в контрольной группе, т.е. на 22 процента меньше!
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