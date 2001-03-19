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Раздел: Медицина  
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Назван фрукт, способный уменьшить аппетит

Назван фрукт, способный уменьшить аппетитЭто поможет людям которые желают скинуть лишний вес.

Если раньше гранат ценился за высокое содержание антиоксидантов, то сегодня он может стать еще и средством для похудения.

Ученые говорят, что регулярное потребление экстракт граната может уменьшить чувство голода.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Добровольцы, которые ежедневно принимали добавки с экстрактом граната в течение трех недель, отметили, что испытывают значительно менее интенсивное чувство голода в течение дня, чем те, кто принимал плацебо.

А когда приходило время обедать, принимающие экстракт граната ели в среднем на 22 процента меньше, чем люди из контрольной группе, но зато сообщали о большем удовольствие от еды.

В исследовании, проведенном Университетом Королевы Маргарэт, в Эдинбурге приняли участие в общей сложности 29 добровольцев.

Половина из них принимали экстракт граната, содержащий кожуру, сердцевину и семена плодов каждый день в течение трех недель, остальные принимали плацебо.

После трех недель приема, каждый доброволец выпил стакан гранатового сока, прежде чем съесть на обед макароны с томатным соусом.

Перед едой и через каждые 15 минут в течение двух часов после этого, участники записывали в анкете свои ощущения: оценивали чувство голода, желание есть, полноту и удовлетворение едой.

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Принимавшие экстракт граната чувствовали себя менее голодными (в среднем на 12 процентов), у них было меньше желания съесть (на 21 процент), они чаще чувствовали себя сытыми (на 16 процентов) и остались более удовлетворенными едой (на 15 процентов).

Кроме того, они съели в среднем 447г пасты по сравнению с 574г в контрольной группе, т.е. на 22 процента меньше!
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 Теги: фрукт, аппетит, диета

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Сегодня, 22:44 » Автор: Едгар Букмирза
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