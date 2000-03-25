» » Врачи рассказали, как улучшить зрение без лекарств
Раздел: Медицина  
0

Врачи рассказали, как улучшить зрение без лекарств

Врачи рассказали, как улучшить зрение без лекарствСуществует немало примеров эффективности этого средства.

Ананасовый сок лечит кожу и улучшает зрение.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Польза для здоровья кожи. Ананасовый сок содержит витамин С и бета-каротин. Эти антиоксиданты участвуют в борьбе с повреждениями кожи, вызванными солнечным облучением и загрязнением, уменьшают выраженность морщин и улучшают общее состояние кожи. Витамин С также участвует в формировании коллагена — основного белка организма, что придает коже прочность и эластичность.

Читайте также: Врачи назвали самую полезную ягоду для здоровья сердца


Глаза. Исследование с участием 1000 пар близнецов из Великобритании показало, что употребление продуктов, богатых витамином С, связано со снижением риска развития катаракты в 3 раза. Известно, что внутриглазная жидкость содержит витамин С, поэтому продукты с высоким содержанием этого вещества (например ананасовый сок) могут предотвращать нарушения, приводящие к развитию катаракты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Врачи, зрение

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:39 » Автор: Едгар Букмирза
     396
     0

Похожие новости по теме

Врачи назвали самую полезную ягоду для здоровья сердца Врачи назвали самую полезную ягоду для здоровья сердца

Специалисты рассказали, чем полезен арбуз.

Медики подсказали, как восстановить зрение в домашних условиях Медики подсказали, как восстановить зрение в домашних условиях

Названы полезные свойства ананасового сока.

Пять причин полюбить ананасовый сок Пять причин полюбить ананасовый сок

Ананасовый сок повышает иммунитет, улучшает пищеварение и состояние кожи.

Ананасовый сок: польза и вред экзотического сока Ананасовый сок: польза и вред экзотического сока

Ананасовый сок очень полезен и ценен, особенно сок из свежих плодов.

Польза витамина С при катаракте Польза витамина С при катаракте

Ученые выяснили, что витамин С способен затормозить прогрессирование катаракты.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх