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Раздел: Медицина  
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Эти простые советы помогут предотвратить рак кишечника

Эти простые советы помогут предотвратить рак кишечника Регулярное обследование и правильное питание помогут избежать болезни.

В первую очередь доктора рекомендуют регулярно обследоваться у специалистов. Данный вид рака не настолько распространён как рак лёгких и лучше поддается лечению, чем рак печени, из-за чего ему напрасно уделяют меньше внимания. Однако риск существует, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.

После 50 лет врачи рекомендуют регулярно сдавать анализы и делать скрининг. Тем, у кого в семье были случаи заболевания раком толстой кишки, советуют проходить обследования еще раньше.

Вторым важным аспектом является питание. Нет необходимости полностью изменять свой рацион, чтобы предотвратить рак толстой кишки, достаточно лишь увеличить содержание некоторых продуктов. К ним относятся тыква, томаты, авокадо, цельнозерновые и кисломолочные продукты, зелень и многие другие.

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Доктора напоминают, что доброкачественные полипы являются причиной возникновения рака толстой кишки, и при своевременном обнаружении можно избежать заболевания.
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 Теги: рак, кишечник

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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