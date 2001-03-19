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Раздел: Медицина  
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Названы утренние привычки, которые портят здоровье

Названы утренние привычки, которые портят здоровье Американские учёные рассказали о самых вредных привычках, свойственных людям по утрам.

Однако следование этим ритуалам вредит здоровью и хорошему настроению, снижая тонус и приводя к усталости и раздражению уже в начале дня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Одной из самых нездоровых утренних привычек специалисты из США назвали резкий подъем с кровати по будильнику. Врачи утверждают, что в такой ситуации в организме резко повышается уровень стрессовых гормонов, что может поспособствовать разным негативным проявлениям – перепадам давления, приливу агрессии, изменениям в режиме сердцебиения и т.д.

Кроме того, резкое поднятие туловища способно стать причиной проблем с позвоночником, болей в спине, нарушений в мозговом кровотоке и обмороков. «Дайте себе некоторое время побыть в кровати, отойти от сна, а потом уже не спеша вставайте», — озвучили совет эксперты.

Они порекомендовали использовать утреннее время в изоляции от смартфонов и компьютеров. Если при этом избегать думать о предстоящих делах и проблемах, немного отодвинув их решение, это значительно укрепит психологическое здоровье и нервную систему, уверены врачи. Тратить утреннее время на серфинг в социальных сетях абсолютно неэффективно с точки зрения пользы для организма, — при этом лишь повышается уровень стресса и напряжения.

Привычка умываться горячей водой также оказалась не одобрена научными работниками. Они заявили, что умывать, как и принимать душ следует умеренно прохладной водой. Горячая вода сушит кожу, а также негативно воздействует на волосяные луковицы, предупредили специалисты.

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Помимо этого, они посоветовали отказаться от кофе натощак. Такая привычка может привести к гастриту и другим отклонениям в работе пищеварительной системы, объяснили ученые.
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 Теги: утро, привычки

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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