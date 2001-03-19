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Раздел: Медицина  
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Американские ученые подтвердили пользу нудизма

Американские ученые подтвердили пользу нудизма Медики из США рекомендуют как можно чаще ходить обнаженным.

Специалисты из Соединенных Штатов Америки провели эксперимент, который показал, что человек должен ходить обнаженным как можно чаще, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Секрет кроется в том, что без одежды укрепляется здоровье человека, так как любая одежда, вплоть до нижнего белья, вредит нашему телу.

Конечно, ходить голышом лучше всего у себя дома, так как ежедневное применение белья, сделанного из синтетических тканей, увеличивает риски возникновения недугов мочевыводящих путей. Нельзя носить долго и белье из хлопка, так как этот материал является отличной средой для размножения микроорганизмов.

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Чем чаще человек ходит обнаженным, тем быстрее его организм восстанавливает свой кислотно-щелочный баланс. Также кормящие женщины на время должны полностью отказаться от ношения белья, так как это является неплохой профилактикой цистита и других воспалительных отклонений в молочной железе, говорят авторы работы.
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 Теги: ученые, одежда

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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