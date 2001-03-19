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Раздел: Медицина  
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Врачи выяснили, что недоедание значительно продлевает жизнь

Врачи выяснили, что недоедание значительно продлевает жизнь Снижение количества потребляемой пищи влияет на длительность жизни.

Учёные из Пеннингтонского биомедицинского университета в Штатах уверены, что если употреблять в рационе на 15% меньше калорий в юности, это приостановит в разы процесс старения клеток организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.

Ну а если принять более радикальные меры, и уменьшить свой дневной рацион на 25%, то наслаждаться жизнью представится возможность дольше на семь лет. Это не малый показатель, учитываю среднюю продолжительность жизни на планете.

Исследовались более 70 человек в возрасте 21-50 лет, у которых в принципе не было проблем с перееданием и лишним весом. Исследуемые были разделены на группы и придерживались определённых правил питания около двух лет. Тех, кто сократил свой рацион на 15 процентов, ожидали прекрасные новости. В среднем, люди скинули по девять килограмм и остались в здоровой форме – у них не выявили анемии или потерь костной ткани.

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Также, в связи с тем, что снизился уровень энергии для переработки еды, тоже снизил свою деятельность метаболизм. Это уменьшило риск заболеваний — диабета, атеросклероза, ревматизма и, что немаловажно, онкологии. Также риски скорого старения организма стали значительно меньше.
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 Теги: голодание, длительность жизни

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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