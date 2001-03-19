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Диетологи рекомендуют исключить эти овощи из рациона

Диетологи рекомендуют исключить эти овощи из рационаНекоторые овощи крайне не рекомендованы людям

Ученые Гарварда опубликовали результаты масштабного исследования, по итогам которого ими был составлен список овощных культур, крайне не рекомендованных людям, имеющим лишний вес или предрасположенность к нему, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

Диетологи настаивают: хочешь быть стройной — исключи их из рациона!

1. Кукуруза

Самый калорийный овощ: 110 ккал на 100 граммов! Среди участников исследования те, кто регулярно употреблял в пищу кукурузу, набрали в среднем по 2 кг за год, тогда как при аналогичной рационе, но без кукурузы, люди оставались в своем весе или даже худели.

2. Картофель

80 ккал на 100 граммов и уйма крахмала (меньше, чем в кукурузе, но все же). И это мы говорим про отварной картофель, про жареный и фри даже не стоит упоминать.

3. Зеленый горошек

Безобидный горох на самом деле содержит 73 ккал на 100 граммов и довольно много сахара. Кроме того, если есть его прямо из стручков, он становится наркотиком посильнее семечек — остановиться не так-то просто.

4. Капуста кольраби

Традиционно капуста — один из ключевых компонентов овощной диеты, но, как показала практика, не всякая капуста хороша. Пекинская капуста «весит» всего 16 ккал на 100 граммов, а вот кольраби — в 4 раза больше!

5. Петрушка

Не ожидали? Конечно, много петрушки ты не съешь, но учитывать, что ее калорийность выше 40 ккал на 100 граммов — стоит. Кроме того, петрушка возбуждает аппетит, и это тоже говорит не в ее пользу.

6. Баклажаны

В крупных баклажанах накапливается алкалоид соланин, который может стать причиной расстройства пищеварения.

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7. Фасоль

При высушивании и длительном хранении фасоль часто становится прибежищем для плесневого грибка. Причем ни на вкус, ни на запах его обычно не определишь, а для организма такая пища, мягко говоря, не очень полезна.
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 Теги: овощи, диетологи

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Сегодня, 11:09 » Автор: Татьяна Ларина
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Kim  
Сегодня, 11:28

Такое написать могли ТОЛЬКО дебилы!

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