Раздел: Медицина
Названы лучшие продукты для здоровья желудка
Проблемы с желудочно-кишечным трактом — не то, о чем принято трубить на каждом углу.
И тем не менее, мы крайне часто испытываем проблемы с этой частью организма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Здесь может оказывать влияние наследственность, неправильное питание, осложнения от перенесенных заболеваний. Но существует группа продуктов, которые способны помочь вам решить эти проблемы. Все они — кладезь для желудка и организма в целом. Включив эти продукты в рацион, вы забудете о запорах, гастритах и даже язвах. Причем улучшения не замедлят дать о себе знать!
1. Коричневый рис. Коричневый рис состоит из цельных зерен риса. У него удалена жесткая рисовая шелуха, но по-прежнему остается питательная отрубевая оболочка, которая придает ему характерный коричневатый оттенок и ореховый привкус. Калорий в буром рисе не много, но и не мало – около 330 ккал в 100 г; много полезных углеводов, в том числе сахаров; белки и жиры тоже очень ценные – немалая часть жиров представлена ненасыщенными жирными кислотами; есть органические кислоты и пищевые волокна; витамины Е, РР, группы В; минералы. Рис же позволяет таким людям лечить раздражение слизистых оболочек желудка и кишечника и при этом не вызывает неприятных эффектов, как другие слизистые каши – например, овсяная.
2. Киви. Благодаря клетчатке, киви положительно влияет на пищеварительный тракт и справляется с чувством тяжести в желудке после обильной трапезы. Частое употребление фрукта поможет вывести соли из организма и препятствовать образованию камней в почках. Поскольку в плодах киви есть дубильные вещества и пектины, они оказывают обволакивающее и противовоспалительное действие, поэтому показаны при болезнях пищеварительного тракта и при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки в частности. Несмотря на свой кислый вкус, киви помогает рубцеванию язвы, а благодаря своему кислому вкусу способствует выведению солей из организма.
3. Шпинат. Шпинат – это своего рода метла для желудка и по праву король овощей. Он возбуждает деятельность поджелудочной железы и стимулирует работу кишечника, ценится за высокое содержания растительного белка, провитамина А, витаминов С и группы В. Недавние исследования ученых доказали, что жирные кислоты, содержащиеся в небольшом количестве в зеленых листьях, способны предотвратить гастрит и любые воспалительные заболевания ЖКТ. Впрочем, если отклонения уже есть, следует готовить супы со шпинатом, чтобы оздоровить желудок. Кроме того, шпинат может нормализовать ваши проблемы со стулом!
4. Йогурт. Не случайно йогурты советуют тем, кто пьет антибиотики, для восстановления кишечника. При правильном употреблении в составе меню он может поспособствовать излечению гастрита, естественно, в комплексе с лекарственной терапией. Он нормализуют микрофлору и позволяет сделать ваш желудок менее восприимчивым к раздражению.
5. Квашеная капуста. Капуста полезна и для желудка, и для фигуры, и для печени, и для очищения организма. Но главный парадокс состоит в том, что в квашеном виде капуста намного полезнее, чем в свежем. Это обусловлено тем, что бактерии, которые сквашивают капусту, образуют новые вещества. Огромная польза квашеной капусты обусловлена содержанием в ней молочной кислоты. За счет этого в кишечнике сохраняются бактерии, полезные для организма. Молочная кислота способна побороть даже кишечную палочку и другие опасные бактерии, поэтому есть капусту нужно как можно чаще.
6. Чернослив. Пожалуй, первое, на что оказывает благотворное влияние сушеная слива, – это желудочно-кишечный тракт. Настой из него способствует избавлению от запоров и нормализации работы системы пищеварения. Также этот сухофрукт положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, так как в нем содержатся балластные вещества, нужные при болезнях желудка. В день достаточно съедать около 4–6 ягод.
7. Попкорн. Попкорн — это источник качественных углеводов и полноценный зерновой продукт. Он может использоваться в программах снижения веса. Так, в одной порции попкорна содержится всего 70 килокалорий. Попкорн сытен и в то же время не портит аппетита, так как быстро эвакуируется из желудка. Главное его достоинство в том, что он содержит большое количество клетчатки.
8. Бобы. Сушеные красные и белые бобы так же, как и сушеный горох, устраняют изжогу, которая представляет опасность для слизистой пищевода, да и для желудка избыток кислоты тоже вреден. А бобы успешно нейтрализуют этот избыток, тем самым предотвращая многие серьезные заболевания. Большое количество клетчатки в бобах помогает при запорах и трудностях со стулом, которые часто бывают причиной геморроя и других заболеваний.
9. Вода. Увеличение употребления сырой и чистой воды до 2 литров в день полностью решает проблемы с болями в желудке и язвой. Болит желудок — лечение «скорая помощь» — стакан сырой воды. Конечно, это не тогда, когда уже открылось кровотечение и человека надо спасать. Но при хроническом заболевании — это супер средство!
10. Кабачки. Пищевые волокна кабачков хорошо адсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводят их из организма. При ожирении потребление кабачков вызывает иллюзию быстрого насыщения, тем самым снижая потребление другой более высококалорийной пищи. Необычайно полезны кабачки в пожилом возрасте. Они активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции желудка и кишечника.
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11. Лосось. По мнению врачей, в состав брюшек лосося входят наиважнейшие вещества, которые в обязательном порядке должны входить в еженедельное меню человека. Эта рыба содержит биологически активные вещества, которые могут поддерживать суставной хрящ, а также эффективно контролировать воспалительный процесс в желудочно-кишечном тракте.
И тем не менее, мы крайне часто испытываем проблемы с этой частью организма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Здесь может оказывать влияние наследственность, неправильное питание, осложнения от перенесенных заболеваний. Но существует группа продуктов, которые способны помочь вам решить эти проблемы. Все они — кладезь для желудка и организма в целом. Включив эти продукты в рацион, вы забудете о запорах, гастритах и даже язвах. Причем улучшения не замедлят дать о себе знать!
1. Коричневый рис. Коричневый рис состоит из цельных зерен риса. У него удалена жесткая рисовая шелуха, но по-прежнему остается питательная отрубевая оболочка, которая придает ему характерный коричневатый оттенок и ореховый привкус. Калорий в буром рисе не много, но и не мало – около 330 ккал в 100 г; много полезных углеводов, в том числе сахаров; белки и жиры тоже очень ценные – немалая часть жиров представлена ненасыщенными жирными кислотами; есть органические кислоты и пищевые волокна; витамины Е, РР, группы В; минералы. Рис же позволяет таким людям лечить раздражение слизистых оболочек желудка и кишечника и при этом не вызывает неприятных эффектов, как другие слизистые каши – например, овсяная.
2. Киви. Благодаря клетчатке, киви положительно влияет на пищеварительный тракт и справляется с чувством тяжести в желудке после обильной трапезы. Частое употребление фрукта поможет вывести соли из организма и препятствовать образованию камней в почках. Поскольку в плодах киви есть дубильные вещества и пектины, они оказывают обволакивающее и противовоспалительное действие, поэтому показаны при болезнях пищеварительного тракта и при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки в частности. Несмотря на свой кислый вкус, киви помогает рубцеванию язвы, а благодаря своему кислому вкусу способствует выведению солей из организма.
3. Шпинат. Шпинат – это своего рода метла для желудка и по праву король овощей. Он возбуждает деятельность поджелудочной железы и стимулирует работу кишечника, ценится за высокое содержания растительного белка, провитамина А, витаминов С и группы В. Недавние исследования ученых доказали, что жирные кислоты, содержащиеся в небольшом количестве в зеленых листьях, способны предотвратить гастрит и любые воспалительные заболевания ЖКТ. Впрочем, если отклонения уже есть, следует готовить супы со шпинатом, чтобы оздоровить желудок. Кроме того, шпинат может нормализовать ваши проблемы со стулом!
4. Йогурт. Не случайно йогурты советуют тем, кто пьет антибиотики, для восстановления кишечника. При правильном употреблении в составе меню он может поспособствовать излечению гастрита, естественно, в комплексе с лекарственной терапией. Он нормализуют микрофлору и позволяет сделать ваш желудок менее восприимчивым к раздражению.
5. Квашеная капуста. Капуста полезна и для желудка, и для фигуры, и для печени, и для очищения организма. Но главный парадокс состоит в том, что в квашеном виде капуста намного полезнее, чем в свежем. Это обусловлено тем, что бактерии, которые сквашивают капусту, образуют новые вещества. Огромная польза квашеной капусты обусловлена содержанием в ней молочной кислоты. За счет этого в кишечнике сохраняются бактерии, полезные для организма. Молочная кислота способна побороть даже кишечную палочку и другие опасные бактерии, поэтому есть капусту нужно как можно чаще.
6. Чернослив. Пожалуй, первое, на что оказывает благотворное влияние сушеная слива, – это желудочно-кишечный тракт. Настой из него способствует избавлению от запоров и нормализации работы системы пищеварения. Также этот сухофрукт положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, так как в нем содержатся балластные вещества, нужные при болезнях желудка. В день достаточно съедать около 4–6 ягод.
7. Попкорн. Попкорн — это источник качественных углеводов и полноценный зерновой продукт. Он может использоваться в программах снижения веса. Так, в одной порции попкорна содержится всего 70 килокалорий. Попкорн сытен и в то же время не портит аппетита, так как быстро эвакуируется из желудка. Главное его достоинство в том, что он содержит большое количество клетчатки.
8. Бобы. Сушеные красные и белые бобы так же, как и сушеный горох, устраняют изжогу, которая представляет опасность для слизистой пищевода, да и для желудка избыток кислоты тоже вреден. А бобы успешно нейтрализуют этот избыток, тем самым предотвращая многие серьезные заболевания. Большое количество клетчатки в бобах помогает при запорах и трудностях со стулом, которые часто бывают причиной геморроя и других заболеваний.
9. Вода. Увеличение употребления сырой и чистой воды до 2 литров в день полностью решает проблемы с болями в желудке и язвой. Болит желудок — лечение «скорая помощь» — стакан сырой воды. Конечно, это не тогда, когда уже открылось кровотечение и человека надо спасать. Но при хроническом заболевании — это супер средство!
10. Кабачки. Пищевые волокна кабачков хорошо адсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводят их из организма. При ожирении потребление кабачков вызывает иллюзию быстрого насыщения, тем самым снижая потребление другой более высококалорийной пищи. Необычайно полезны кабачки в пожилом возрасте. Они активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции желудка и кишечника.
Читайте также: Названы лучшие и худшие продукты для желудка
11. Лосось. По мнению врачей, в состав брюшек лосося входят наиважнейшие вещества, которые в обязательном порядке должны входить в еженедельное меню человека. Эта рыба содержит биологически активные вещества, которые могут поддерживать суставной хрящ, а также эффективно контролировать воспалительный процесс в желудочно-кишечном тракте.
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