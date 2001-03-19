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Медики нашли способ предотвратить преждевременное старение

Медики нашли способ предотвратить преждевременное старениеУченые выяснили, как остановить старение

В США ученые изучили механизм работы клеток у детей с синдромом Хатчинсона-Гилфорда, при котором происходит преждевременное старение кожи и внутренних органов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте EurekAlert, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Исследователи из Сент-Луисского университета в США пришли к выводу, что при преждевременном старении нарушается процесс деления клеток и работа иммунной системы. Однако этот процесс можно обратить с помощью витамина D, который способен улучшить состояние клетки, омолаживая ее.

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Синдром Хатчинсона-Гилфорда — редкое генетическое заболевание, которое связано с генными мутациями и может проявиться у детей в возрасте двух-трех лет. Оно проявляется атрофией мышц, старением кожи, выпадением волос и потерей костной массы.
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 Теги: старение, здоровье

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Сегодня, 15:54 » Автор: Татьяна Ларина
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