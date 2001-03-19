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Раздел: Медицина  
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Ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом

Ученые нашли новый способ борьбы с лишним весомИсследование направлено на уменьшение силы сигнала, который пустой желудок передает в мозг.

Заморозка блуждающего нерва способствует снижению аппетита и помогает при борьбе с лишним весом, выяснила группа американских ученых. Об этом сообщается в журнале Общества интервенционной радиологии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Сотрудники Медицинской школы Университета Эмори, Университета штата Нью-Йорк в Буффало и медицинского центра Университета штата Пенсильвания провели исследование с участием десяти пациентов с первой и второй степенью ожирения.

Каждому из них провели процедуру по замораживанию заднего ствола блуждающего нерва, через который в мозг поступают сигналы о голоде. В спину пациентов вводили иглу и с помощью криогенного аргона замораживали определенную часть нерва. После этого в течение 90 дней ученые наблюдали за состоянием людей.

Согласно результатам исследования все участники эксперимента отметили снижение аппетита. Вес пациентов уменьшился на 3,6% процента, а показатели избыточного индекса массы тела (ИМТ) упали на 14%.

Никаких осложнений и побочных эффектов после заморозки блуждающего нерва не наблюдалось. Исследователи отмечают, что процедура является безопасной и дает реальные результаты.

"Медицинская литература показывает, что подавляющее большинство программ по снижению веса оказываются неудачными, особенно когда люди пытаются уменьшить потребление пищи. Когда наши желудки пусты, организм чувствует это и в поисках пищи переключается на "режим выживания", — говорит главный автор работы Дэвид Пролого.

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"Мы разработали это лечение для пациентов с первой и второй степенью ожирения, для того чтобы уменьшить эффект истощения организма, появляющийся при борьбе с лишним весом", — объясняет Пролого.

Ученые подчеркивают, что исследование является пилотным и требует дальнейшей разработки с большим количеством участников и более длительным сроком наблюдения за пациентами.
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 Теги: лишний вес, диета

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Сегодня, 20:50 » Автор: Едгар Букмирза
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