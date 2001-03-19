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Раздел: Медицина  
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Украинская певица рассказала, каким завтраком поддерживает фигуру

Украинская певица рассказала, каким завтраком поддерживает фигуруЗвезда рассказала о своем любимом завтраке.

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко известна своей любовью к спорту и подтянутой стройной фигурой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.

В своем микроблоге 27-летняя звезда рассказала о своем любимом завтраке, который позволяет сохранять фигуру.

"Самой важной частью рациона я считаю завтрак. Чтобы день прошел продуктивно, нужно дать организму как можно больше энергии. Мой завтрак - это домашний йогурт, который я готовлю сама, свежие фрукты и сыр "Ламбер".

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Кажется, это самая полезная еда для здоровья. Еще и очень вкусная", - написала экс-ведущая "Орла и решки".
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 Теги: фигура, Тодоренко

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