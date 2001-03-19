Раздел: Медицина
Украинская певица рассказала, каким завтраком поддерживает фигуру
Звезда рассказала о своем любимом завтраке.
Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко известна своей любовью к спорту и подтянутой стройной фигурой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.
В своем микроблоге 27-летняя звезда рассказала о своем любимом завтраке, который позволяет сохранять фигуру.
"Самой важной частью рациона я считаю завтрак. Чтобы день прошел продуктивно, нужно дать организму как можно больше энергии. Мой завтрак - это домашний йогурт, который я готовлю сама, свежие фрукты и сыр "Ламбер".
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Кажется, это самая полезная еда для здоровья. Еще и очень вкусная", - написала экс-ведущая "Орла и решки".
Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко известна своей любовью к спорту и подтянутой стройной фигурой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.
В своем микроблоге 27-летняя звезда рассказала о своем любимом завтраке, который позволяет сохранять фигуру.
"Самой важной частью рациона я считаю завтрак. Чтобы день прошел продуктивно, нужно дать организму как можно больше энергии. Мой завтрак - это домашний йогурт, который я готовлю сама, свежие фрукты и сыр "Ламбер".
Читайте также: Популярная украинская певица показала стройную фигуру в бикини
Кажется, это самая полезная еда для здоровья. Еще и очень вкусная", - написала экс-ведущая "Орла и решки".
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