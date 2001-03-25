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Врачи назвали простые способы борьбы со вздутием живота

Врачи назвали простые способы борьбы со вздутием живота Эти рецепты и упражнения помогут избавиться от дискомфорта.

Причин у накопления газов в кишечнике, которое сопровождается бурлением в животе и метеоризмом, может быть несколько, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю:

• Употребление продуктов или напитков, «запускающих» газообразование: сладостей, бобовых, картофеля, капусты, кваса и других газированных напитков, молочных продуктов, пива. Также вздутие живота вызывается употреблением плохо сочетаемых лично для вас продуктов.

• Недостаточное количество ферментов для расщепления пищи. Особенно это заметно при употреблении большого количество белка. Во-первых, если у вас есть предрасположенность к заболеваниям ЖКТ, то это в принципе может вести к проблемам. Как именно это проявится, зависит от вашего организма. Если у вас недостаточно энзимов (ферментов) для переваривания мяса, то вы будете страдать от тяжести в желудке и вздутия. Если у вас есть проблемы с почками, то большое количество протеина (белка) может опосредованно влиять на образование камней и так далее.

Также на фоне проблем с ферментами живот может надуться от злоупотребления жирной пищей, требующей значительного времени на переваривание. Жиры создают ощущение переполненности и тяжести в желудке, провоцируют вздутие.

• Нарушение баланса кишечной микрофлоры при дисбактериозе. Дисбактериоз появляется в результате некоторых болезней и приема антибиотиков. В этой связи в просвете кишечника проходят процессы гниения остатков пищи, что и вызывает дискомфорт в животе. Во время таких состояний диета при вздутии живота должна содержать пребиотики и пробиотики.

• При беременности и менструации. У многих женщин вздутие живота происходит перед менструацией – из-за изменения уровня гормонов. На эту же неприятность жалуются женщины перед менопаузой. Во время климакса вздутие живота нередко сопровождается запорами.

• Спазм толстого кишечника из-за стресса.

• Нарушенное кровообращение, перистальтика кишечника. Двигательную активность кишечника в таких случаях могут активизировать физические нагрузки. Диета от вздутия хорошо дополняется спортом или обычными прогулками, так как всякое движение полезно.

К сожалению, лишь изменениями в питании добиться избавления от метеоризма не всегда получается. Придется обследоваться у гастроэнтеролога, чтобы выяснить, не поражены ли серьезно какие-либо из отделов пищеварительного тракта. Но если каких-то серьезных, требующих врачебного вмешательства заболеваний выявлено не будет, то коррекция питания – действительно большой и эффективный шаг на пути избавления от метеоризма.

Упражнения от вздутия живота

Быстро устранить вздутие живота можно за счет усиления перистальтики кишечника. Если у вас нет острых состояний, тяжелых инфекционных заболеваний и опухолей в брюшной полости, то сделать это можно с помощью простых физических упражнений.

1. Наклоны вперед поочередно к одной ноге, потом ко второй.

2. «Велосипед»: из положения лежа на спине согните ноги в коленях и попытайтесь изобразить езду на велосипеде. Достаточно 15 повторов круговых движений ногами.

3. Подъемы. Лягте на живот на твердую поверхность. Обопритесь на руки и начинайте постепенно поднимать туловище, прогибаясь в поясничной части позвоночника. Достаточно 10 подъемов.

4. Втягивание живота. Лежа на спине, ноги немного согнуты в коленях: живот быстро втягивать и расслаблять. По 15–20 раз ежедневно.

5. Массаж живота. Важно делать его в направлении по ходу часовой стрелки, чтобы это совпадало с перистальтикой кишечника. Начинать движения с легких поверхностных, переходя к более глубоким надавливаниям.

6. Тренировка мышц промежности и заднего прохода: ежедневно до 50 раз сжимать и разжимать задний проход.

Этого комплекса будет достаточно для того, чтобы существенно уменьшить явление раздутости. В течение 3–5 дней все неприятные симптомы будут полностью устранены. У вас улучшится самочувствие и нормализуется стул.

Народная медицина против вздутия живота

1. При вздутии живота и повышенном газообразовании отлично помогает такое народное средство.

Возьмите 2 столовые ложки укропного семени и залейте стаканом крутого кипятка. Дайте настояться и процедите отвар через мелкое ситечко. Пейте несколько раз в день по половине стакана.

2. Хорош и ветрогонный чай. Его составляют из равных частей плодов фенхеля, корня валерианы и листьев мяты. Стаканом кипятка заливают 1 столовую ложку сбора, 30 минут настаивают и принимают по трети стакана 3 раза в день.

3. Хорошо помогает при метеоризме напиток, сваренный из тмина. 1 чайную ложку молотого тмина (залить 250 мл кипятка, дать постоять в течение 15 минут с закрытой крышкой, перемешать). А также укропа (1 чайную ложку семян залить 150 мл кипятка, процедить через 10–15 мин).

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4. Вы можете также съесть чайную ложку молотого тмина и запить большим количеством воды. Это работает как ветрогонное средство, расслабляет кишечник, облегчает отхождение газов, снимает боли, связанные с метеоризмом.
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 Теги: вздутие живота, советы

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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