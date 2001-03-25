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Раздел: Медицина  
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Ученые подсказали, как спастись от преждевременного старения мозга

Ученые подсказали, как спастись от преждевременного старения мозгаУченые нашли новый способ, сохраняющий молодость мозга.

В течение всей жизни человека его мозг накапливает в себе не только важную информацию, то и токсические вещества, поступающие с кровью.

В следствие "засоренности" головного мозга начинают прогрессировать процессы преждевременного старения, от чего ухудшается память, снижаются когнитивные возможности и так далее.

Остановить эти процессы можно и даже нужно, тем более, что американским ученым в одном из последних исследований удалось выявить способ, при котором уровень интоксикации кровеносных сосудов мозга постепенно снижается.

Ешьте ягоды каждый день

К такому выводу пришли ученые из научного университета в Мэриленде, которые провели ряд экспериментов и обнаружили, что у людей, часто употребляющих свежие ягоды, старение мозга замедляется и происходит уже в глубокой старости, чего нельзя сказать о тех, кто вообще не употребляет эту категорию натуральных антиоксидантов.

Черника, клубника, земляника и другие ягоды насыщают кровь полифенолами, которые способствуют защите головного мозга от возрастных повреждений.

Именно за счет этого качества ягод ученые настаивают на их регулярном употреблении, так как в таком случае можно предупредить самые распространенные "старческие" заболевания - болезнь Альцгеймера, Паркинсона и деменцию.

Эксперимент с грызунами

Для того, чтобы заблаговременно не делать поспешных выводов, ученые из Мэрилендского университета решили провести еще одно исследование, участие в котором принимали грызуны.

Крыс разделили на две равные группы, чтобы их "состарить" исследователи провели процедуру облучения, затем одну группу кормили, как обычно, а в меню другой обязательно входили ягоды.

Спустя два месяца после начала исследования ученые обследовали мозг грызунов и выявили, что те крысы, которые питались ягодами, имеют чистое от токсинов мозговое вещество. У остальных грызунов уже начали прогрессировать процессы старения мозга из-за интоксикации токсическими веществами.

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Американские ученые рекомендуют ежедневно есть любые ягоды, особенно тем, кто уже достиг 40 и более лет.
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 Теги: мозг, старение, профилактика

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Сегодня, 13:05 » Автор: Валерия Янобекова
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