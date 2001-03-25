Ученые подсказали, как спастись от преждевременного старения мозга

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В течение всей жизни человека его мозг накапливает в себе не только важную информацию, то и токсические вещества, поступающие с кровью.В следствие "засоренности" головного мозга начинают прогрессировать процессы преждевременного старения, от чего ухудшается память, снижаются когнитивные возможности и так далее.Остановить эти процессы можно и даже нужно, тем более, что американским ученым в одном из последних исследований удалось выявить способ, при котором уровень интоксикации кровеносных сосудов мозга постепенно снижается.К такому выводу пришли ученые из научного университета в Мэриленде, которые провели ряд экспериментов и обнаружили, что у людей, часто употребляющих свежие ягоды, старение мозга замедляется и происходит уже в глубокой старости, чего нельзя сказать о тех, кто вообще не употребляет эту категорию натуральных антиоксидантов.Черника, клубника, земляника и другие ягоды насыщают кровь полифенолами, которые способствуют защите головного мозга от возрастных повреждений.Именно за счет этого качества ягод ученые настаивают на их регулярном употреблении, так как в таком случае можно предупредить самые распространенные "старческие" заболевания - болезнь Альцгеймера, Паркинсона и деменцию.Для того, чтобы заблаговременно не делать поспешных выводов, ученые из Мэрилендского университета решили провести еще одно исследование, участие в котором принимали грызуны.Крыс разделили на две равные группы, чтобы их "состарить" исследователи провели процедуру облучения, затем одну группу кормили, как обычно, а в меню другой обязательно входили ягоды.Спустя два месяца после начала исследования ученые обследовали мозг грызунов и выявили, что те крысы, которые питались ягодами, имеют чистое от токсинов мозговое вещество. У остальных грызунов уже начали прогрессировать процессы старения мозга из-за интоксикации токсическими веществами.Американские ученые рекомендуют ежедневно есть любые ягоды, особенно тем, кто уже достиг 40 и более лет.