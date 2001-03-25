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Раздел: Медицина  
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Ученые объяснили, как ожирение меняет вкус

Ученые объяснили, как ожирение меняет вкусУдалось понять, что именно происходит в организме при избыточном отложении жира.

Ученые из Корнеллского университета в Итаке нашли причину притупления вкусовых ощущений при ожирении.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medaboutme.ru.

О том, что люди, страдающие от ожирения, часто утрачивают способность ощущать все богатство вкусовых оттенков, известно давно.

Известно, что группы вкусовых рецепторов, расположенных во рту, объединены во вкусовые почки, содержащие 50-100 специальных веретеновидных клеток, с помощью которых вкусовые стимулы преображаются в электрохимический импульс. Информация от вкусовых рецепторов поступает в мозг. Если мозг решает, что это было вкусно, активируются центры вознаграждения, и мы получаем выброс нейротрансмиттера дофамина, что и вызывает острое чувство удовлетворения.

На протяжении 8 недель исследователи кормили одну группу мышей обычной пищей, содержащей 14% жира, а другую группу — специальной едой с 58% жира, что привело к развитию ожирения у этих животных. По окончании период наблюдений оказалось, что у мышей, страдающих от ожирения, количество вкусовых рецепторов уменьшилось на 25% по сравнению с животными, получавшими обычный рацион.

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Известно, что на фоне ожирения идет активная выработка провоспалительного цитокина TNF-альфа, который запускает процессы воспаления в организме. Именно этот цитокин и приводит к утрате вкусовых рецепторов. Если быть точным: уже имеющиеся клетки рецепторов под его действием умирают быстрее, а скорость появления новых веретеновидных клеток замедляется. Это в результате и становится причиной дисфункции вкуса, которая наблюдается у людей с ожирением.
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 Теги: Ученые, вкус, ожирение

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Сегодня, 18:11 » Автор: Едгар Букмирза
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