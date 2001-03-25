Раздел: Медицина
Эксперты назвали главные признаки хорошего здоровья
Медики назвали "золотые" правила крепкого здоровья.
Современные граждане слишком сильно беспокоятся о своем здоровье, поэтому известная организация True Health Initiative решила привести несколько признаков хорошего самочувствия, на которые часто закрывают глаза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на anews.com.
Ученые отмечают, что даже несмотря на ГМО, химические вещества в косметике и выхлопные газы, человек имеет крепкое здоровье, если чувствует себя хорошо.
Рацион
Здоровый человек не имеет психологической зависимости от пищи и не ест от скуки. Организм будет в порядке, если он получает пищу тогда, когда нужно и в необходимых количествах. Также о здоровье человека говорит его рацион, ведь для хорошего самочувствия не нужно ограничивать себя диетами без надобности, следует есть вкусную и разнообразную пищу и отказаться от избытка сладостей и вредных продуктов.
Количество
Каждый человек должен сам почувствовать сколько пищи ему требуется и не допустить переедания. Некоторым требуется меньше обычной порции или больше, но если при этом человек чувствует себя хорошо, то с его здоровьем все в порядке. Эмоции
Постоянный оптимизм не является признаком психологического здоровья и для человека нормально чувствовать целый ряд разнообразных эмоций. Человек может испытывать грусть, депрессию наряду с радостью, но ни одна из этих эмоций не является постоянной у здорового человека.
Одышка
Отсутствие одышки является показателем хорошей физической подготовки, но даже если человек не занимается спортом и при этом может без усилий подняться по лестнице, это говорит об отсутствии проблем со здоровьем. Тело справляется с повседневной нагрузкой, если человеку легко пройти два лестничных пролета без перерыва.
Сон
В трудные дни человеку свойственно засыпать мгновенно, как только он ложиться в постель, и это совершенно нормально, если не происходит ежедневно. Ученые отмечают, что при хорошем самочувствии здоровому организму нужно 10-20 минут, чтобы уснуть, причем это происходит спокойно и медленно.
Подъем
Человек с хорошим здоровьем может проснуться рано без будильника и при этом чувствовать себя отдохнувшим. Это правило не касается тех дней, когда нужно следовать плану дня и проснуться ранним утром.
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Энергия
Человек может считать себя здоровым, если у него достаточно энергии для всех важных дел, если только он не застрял в рутине работы с короткими перерывами на сон. Для хорошего самочувствия важно делать то, что хочется, например, уделять внимание питомцам, гулять на свежем воздухе, встречаться с друзьями и прочее.
Современные граждане слишком сильно беспокоятся о своем здоровье, поэтому известная организация True Health Initiative решила привести несколько признаков хорошего самочувствия, на которые часто закрывают глаза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на anews.com.
Ученые отмечают, что даже несмотря на ГМО, химические вещества в косметике и выхлопные газы, человек имеет крепкое здоровье, если чувствует себя хорошо.
Рацион
Здоровый человек не имеет психологической зависимости от пищи и не ест от скуки. Организм будет в порядке, если он получает пищу тогда, когда нужно и в необходимых количествах. Также о здоровье человека говорит его рацион, ведь для хорошего самочувствия не нужно ограничивать себя диетами без надобности, следует есть вкусную и разнообразную пищу и отказаться от избытка сладостей и вредных продуктов.
Количество
Каждый человек должен сам почувствовать сколько пищи ему требуется и не допустить переедания. Некоторым требуется меньше обычной порции или больше, но если при этом человек чувствует себя хорошо, то с его здоровьем все в порядке. Эмоции
Постоянный оптимизм не является признаком психологического здоровья и для человека нормально чувствовать целый ряд разнообразных эмоций. Человек может испытывать грусть, депрессию наряду с радостью, но ни одна из этих эмоций не является постоянной у здорового человека.
Одышка
Отсутствие одышки является показателем хорошей физической подготовки, но даже если человек не занимается спортом и при этом может без усилий подняться по лестнице, это говорит об отсутствии проблем со здоровьем. Тело справляется с повседневной нагрузкой, если человеку легко пройти два лестничных пролета без перерыва.
Сон
В трудные дни человеку свойственно засыпать мгновенно, как только он ложиться в постель, и это совершенно нормально, если не происходит ежедневно. Ученые отмечают, что при хорошем самочувствии здоровому организму нужно 10-20 минут, чтобы уснуть, причем это происходит спокойно и медленно.
Подъем
Человек с хорошим здоровьем может проснуться рано без будильника и при этом чувствовать себя отдохнувшим. Это правило не касается тех дней, когда нужно следовать плану дня и проснуться ранним утром.
Читайте также: Медики назвали главные признаки хронической бессоницы
Энергия
Человек может считать себя здоровым, если у него достаточно энергии для всех важных дел, если только он не застрял в рутине работы с короткими перерывами на сон. Для хорошего самочувствия важно делать то, что хочется, например, уделять внимание питомцам, гулять на свежем воздухе, встречаться с друзьями и прочее.
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