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Раздел: Медицина  
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Эти признаки помогут вовремя определить болезни сердца

Эти признаки помогут вовремя определить болезни сердца Кардиологи перечислили шесть важных симптомов.

Ученые из Университета Ланкастера назвали 6 признаков, позволяющих своевременно определить сердечные болезни, убивающие каждого четвертого жителя Земли. Воспользовавшись простыми советами, можно начать лечение и продлить жизнь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Ушные мочки
Один из внешних индикаторов — диагональные складки на мочках (знак Фрэнка), названные в честь Сандерса Фрэнка, американского врача. Особая черта указывает на риск развития атеросклероза, цереброваскулярного заболевания и других недугов, вызванных бляшками в артериях.

Ксантомы
На веках, ягодицах, коленях у некоторых людей появляются желтые наросты. Сами ксантомы не опасны, но их наличие может рассказать о гиперхолестеринемии, высоком уровне вредного холестерина, болезнях сердца.

Ногти
При изменении формы ногтевой пластины, например, расширении или утолщении, стоит пройти обследование, так как обычно проблема возникает из-за нехватки кислорода в крови. Впервые это заметил Гиппократ.

Глаза
Если в глазу, вокруг радужки, образовалось серой кольцо, стоит задуматься. Само «гало» не влияет на зрение, лишь сигнализируя о более серьезных проблемах со здоровьем. Подобный ореол имеется у 70% людей старше 60 лет.

Зубы и десны
Предиктором сердечного здоровья может стать ротовая полость. Воспаления (пародонтит), потеря зубов, кариес могут стать отличными маркерами развивающегося заболевания.

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Синие губы
Когда кислород плохо поступает в ткани, начинается цианоз, при котором губы окрашиваются в синий цвет. Если у человека нездоровый оттенок сохраняется даже при высокой температуре воздуха, стоит обратиться к медикам.
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 Теги: сердце, болезни

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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