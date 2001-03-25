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Раздел: Медицина  
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Шесть лучших бюджетных продуктов для сердца

Шесть лучших бюджетных продуктов для сердцаОни должны быть в рационе каждого.

Ряд научных исследований показал, что более 50% смертей из-за последствий сердечно-сосудистых нарушений можно было бы предотвратить, просто введя в ежедневный рацион здоровые продукты, об этом сообщается в журнале Don't Panic. Среди свободно продающихся и недорогих продуктов специалисты выбрали те, которые оказывают серьезное позитивное влияние на состояние сердца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Эксперты, в частности, посоветовали включить в свое меню проросший чеснок. Согласно имеющимся на сегодня научно установленным данным, биоактивные компоненты проросшего чеснока за несколько недель могут существенно понизить количество холестериновых бляшек в артериях и сосудах.

Также мега-полезен для сердца темный шоколад. В нем содержится большое количество полифенолов и флавонолов – веществ, оказывающих противовоспалительное действие в отношении сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, состояние сердечной мышцы улучшают бобы. Эксперименты подтверждают, что их употребление активизирует выработку в организме молекул «хорошего» холестерина, которые вытягивают из крови «плохой» холестерин, налипающий на стенки сосудов и образующий бляшки.

Другим суперполезным продуктом для поддержания здоровья сердца ученые считают льняное семя, льняное масло. Это, по словам специалистов, один из самых ценных в силу своих свойств пищевых источников здоровых жиров, которые помогают снизить воспалительные процессы.

Оздоровляют сердечную мышцу также и помидоры, в состав которых входит антиоксидант ликопин. «Десятки исследований свидетельствуют о взаимосвязи между регулярным потреблением ликопина и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, повреждений кожи и некоторых видов рака», - сообщили исследователи.

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Грецкие орехи улучшают состояние миокарда за счет высокого уровня содержащихся в них омега-3 жирных кислот. Есть данные о том, что употребление всего 10 граммов грецких орехов пять дней в неделю уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40%.
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 Теги: сердце, продукты

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Сегодня, 12:07 » Автор: Анна Мартынова
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