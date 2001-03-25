Раздел: Медицина
Медики развенчали популярные мифы о ЗОЖ
Оказывается, некоторые убеждения о правилах здорового образа жизни не имеют ничего общего с действительностью.
Во многих странах люди все чаще стали сторонниками ЗОЖ во всех смыслах, то есть, они начали придерживаться правил здорового питания, отказываться от вредных привычек, больше отдыхать и двигаться.
Как выяснилось, несколько популярных принципов здорового образа жизни - ни что иное, как выдумки и мифы.
Самые распространенные мифы о ЗОЖ, в которые многие люди верят до сих пор:
Завтрак должен быть плотным. Наверное, все слышали о том, что завтрак - это тот прием пищи, который ни в коем случае пропускать нельзя. Более того, многие диетологи убеждены, что на завтрак человек может себе позволить употреблять высококалорийную, жирную и сладкую пищу, мотивируя и объясняя это тем, что после насыщения чувство голода появится ближе к обеду и риск переесть исчерпает себя. Но в действительности, даже те, кто регулярно плотно завтракает, по вечерам переедают и набирают лишний вес. Плюс ко всему, после калорийной утренней трапезы точно также хочется спать, как и после обеда. Так что, если вы не можете позавтракать правильными продуктами, то лучше не насиловать свой организм жареной картошкой и курицей, оставшейся после ужина, или бутербродами с колбасой, майонезом и другими соусами.
По утрам нужно пить свежеотжатые соки из цитрусовых фруктов. Фруктовые кислоты разъедают слизистые желудка, которые утром еще не защищены клетчаткой. Но если пить свежие соки после порции овсянки или любой другой каши, то тогда они и вправду принесут пользу здоровью.
Самые полезные - органические продукты. На самом деле, отметка "органический" - прекрасный маркетинговый ход, повышающий ценник продуктов питания. С грядки овощи или с дерева фрукты ничем не хуже органических продуктов, а иногда - лучше.
Хочешь избавиться от жира на животе - качай пресс. Лежа на спине и поднимая туловище вверх, вы качаете не пресс, а спину. Жиры в это время, соответственно, сжигаются не в животе, поэтому никаких кубиков пресса вам не добиться таким способом. Куда полезнее поднимать ноги вверх, лежа на спине и прижав поясницу к полу.
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Солнечные лучи опасны для жизни и здоровья. Да, о вреде ультрафиолетового излучения известно всем, но это вовсе не означает, что солнца нужно избегать, ведь оно насыщает организм витамином D. Носите солнцезащитные очки и головной убор, а летом, когда очень жарко, старайтесь не находиться на открытом пространстве с 11:00 до 15:00.
Во многих странах люди все чаще стали сторонниками ЗОЖ во всех смыслах, то есть, они начали придерживаться правил здорового питания, отказываться от вредных привычек, больше отдыхать и двигаться.
Как выяснилось, несколько популярных принципов здорового образа жизни - ни что иное, как выдумки и мифы.
Самые распространенные мифы о ЗОЖ, в которые многие люди верят до сих пор:
Завтрак должен быть плотным. Наверное, все слышали о том, что завтрак - это тот прием пищи, который ни в коем случае пропускать нельзя. Более того, многие диетологи убеждены, что на завтрак человек может себе позволить употреблять высококалорийную, жирную и сладкую пищу, мотивируя и объясняя это тем, что после насыщения чувство голода появится ближе к обеду и риск переесть исчерпает себя. Но в действительности, даже те, кто регулярно плотно завтракает, по вечерам переедают и набирают лишний вес. Плюс ко всему, после калорийной утренней трапезы точно также хочется спать, как и после обеда. Так что, если вы не можете позавтракать правильными продуктами, то лучше не насиловать свой организм жареной картошкой и курицей, оставшейся после ужина, или бутербродами с колбасой, майонезом и другими соусами.
По утрам нужно пить свежеотжатые соки из цитрусовых фруктов. Фруктовые кислоты разъедают слизистые желудка, которые утром еще не защищены клетчаткой. Но если пить свежие соки после порции овсянки или любой другой каши, то тогда они и вправду принесут пользу здоровью.
Самые полезные - органические продукты. На самом деле, отметка "органический" - прекрасный маркетинговый ход, повышающий ценник продуктов питания. С грядки овощи или с дерева фрукты ничем не хуже органических продуктов, а иногда - лучше.
Хочешь избавиться от жира на животе - качай пресс. Лежа на спине и поднимая туловище вверх, вы качаете не пресс, а спину. Жиры в это время, соответственно, сжигаются не в животе, поэтому никаких кубиков пресса вам не добиться таким способом. Куда полезнее поднимать ноги вверх, лежа на спине и прижав поясницу к полу.
Читайте также: Кардиолог назвал два простых способа борьбы с учащенным сердцебиением
Солнечные лучи опасны для жизни и здоровья. Да, о вреде ультрафиолетового излучения известно всем, но это вовсе не означает, что солнца нужно избегать, ведь оно насыщает организм витамином D. Носите солнцезащитные очки и головной убор, а летом, когда очень жарко, старайтесь не находиться на открытом пространстве с 11:00 до 15:00.
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