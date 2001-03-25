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Раздел: Медицина  
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Названы обязательные меры профилактики инсульта

Названы обязательные меры профилактики инсультаВрачи всем настоятельно рекомендуют выполнять эти несложные методы предупреждения инсульта.

Инсульт является одним из самых распространенных заболеваний среди людей пожилого возраста и не только. Ежегодно от инсультов умирают несколько миллионов человек во всем мире и с каждым годом их число только растет.

Медики утверждают, что образ жизни каждого человека играет ключевую роль в том, стоит ли ему опасаться инсульта в будущем. Курение, злоупотребление спиртными напитками, низкая физическая активность, ожирение, нездоровое питание - все это увеличивает шансы на инсульт.

Обязательные меры профилактики инсульта, который должны войти в привычку:

- не допускать повышения уровня холестерина в крови;

- контролировать артериальное давление ежедневно, особенно если есть предпосылки гипертонии или гипотонии;

- если есть лишний вес - похудеть;

- после 40-45 лет желательно не реже одного раза в год посещать кардиолога;

- выполнять меры профилактики сахарного диабета второго типа, так как при этом недуге риск инсульта увеличивается в несколько раз;

- уделять время отдыху, физическому расслаблению, а также спать не менее 7 часов каждую ночь;

- чаще бывать на свежем воздухе;

- меньше нервничать и избегать стрессовых ситуаций;

- совершать ежедневно пешие прогулки, если здоровье позволяет - пробежки.

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В большинстве случаев от инсультов не умирают, но все-таки болезнь лучше предупредить, чем потом вылечиться и снова встать на ноги, зажить полноценной жизнью, не принимая при этом горы медикаментов.
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 Теги: инсульт, профилактика

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Сегодня, 16:57 » Автор: Валерия Янобекова
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