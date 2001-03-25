Названы обязательные меры профилактики инсульта

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Инсульт является одним из самых распространенных заболеваний среди людей пожилого возраста и не только. Ежегодно от инсультов умирают несколько миллионов человек во всем мире и с каждым годом их число только растет.Медики утверждают, что образ жизни каждого человека играет ключевую роль в том, стоит ли ему опасаться инсульта в будущем. Курение, злоупотребление спиртными напитками, низкая физическая активность, ожирение, нездоровое питание - все это увеличивает шансы на инсульт.- не допускать повышения уровня холестерина в крови;- контролировать артериальное давление ежедневно, особенно если есть предпосылки гипертонии или гипотонии;- если есть лишний вес - похудеть;- после 40-45 лет желательно не реже одного раза в год посещать кардиолога;- выполнять меры профилактики сахарного диабета второго типа, так как при этом недуге риск инсульта увеличивается в несколько раз;- уделять время отдыху, физическому расслаблению, а также спать не менее 7 часов каждую ночь;- чаще бывать на свежем воздухе;- меньше нервничать и избегать стрессовых ситуаций;- совершать ежедневно пешие прогулки, если здоровье позволяет - пробежки.В большинстве случаев от инсультов не умирают, но все-таки болезнь лучше предупредить, чем потом вылечиться и снова встать на ноги, зажить полноценной жизнью, не принимая при этом горы медикаментов.