» » Ученые рассказали о влиянии Луны на психику человека
Раздел: Медицина  
0

Ученые рассказали о влиянии Луны на психику человека

Ученые рассказали о влиянии Луны на психику человекаМожно услышать разные теории о том, как лунные фазы влияют на людей.

Исследователи из США представили данные о влиянии Луны на психическое состояние человека, об этом сообщили «ActualNews». Согласно доводам ученых, Луне преувеличенно приписывают разные способности влиять на человеческое здоровье.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

«Статистический анализ указывает на то, что среднестатистический взрослый человек не подвержен никаким воздействиям Луны», - заявили специалисты, изучив проблему.

С древних времен планете, являющейся спутником Земли, приписывались различные свойства, в том числе особое воздействие на психическое состояние человека. Можно услышать разные теории о том, как лунные фазы влияют на несчастные случаи и попытки самоубийства.

Но американские исследователи констатировали: все это скорее миф, чем правда. По данным МедикФорума, ученые изучали имеющиеся данные о влиянии Луны, собранные за 10 лет. Никакой связи между этой планетой и происходящими с людьми происшествиями они не нашли.

Читайте также: Ученые рассказали о влиянии адреналина на зачатие

В то же время специалисты отметили: есть подверженные внушению, инфантильные либо эмоционально нестабильные люди, которые могут считать, что они подвержены воздействию небесного светила, и на этом фоне возможны какие-то проявления, например, скачки давления.

Ранее специалисты делились открытием о том, что определенные слова в речи людей могут указывать на наличие психических болезней.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ученые, Луна, психика

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:14 » Автор: Едгар Букмирза
     847
     0

Похожие новости по теме

Ученые рассказали, как мысли о работе влияют на здоровье Ученые рассказали, как мысли о работе влияют на здоровье

Лучшим способом справиться с напряжением из-за работы является общение с людьми.

Медики рассказали о влиянии кофе на зрение Медики рассказали о влиянии кофе на зрение

Выводы учёных неутешительны для любителей популярного напитка.

Врачи рассказали о влиянии йогуртов на сердце Врачи рассказали о влиянии йогуртов на сердце

Неожиданное открытие сделали специалисты из США.

Ученые рассказали о влиянии адреналина на зачатие Ученые рассказали о влиянии адреналина на зачатие

Особое внимание необходимо уделять уровню адреналина у женщин, которые хотят иметь ребенка

Ученые рассказали, как вес человека зависит от фазы Луны Ученые рассказали, как вес человека зависит от фазы Луны

Луна влияет на уровень воды в организме.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх