» » Ученые рассказали, как избежать преждевременную смерть
Раздел: Медицина  
0

Ученые рассказали, как избежать преждевременную смерть

Ученые рассказали, как избежать преждевременную смертьИсследователи определили уровни жирных кислот в крови 2480 мужчин.

Ученые Университета Восточной Финляндии доказали, что пища с высоким содержанием омега-6-ненасыщенных жирных кислот способна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

Исследователи определили уровни жирных кислот в крови 2480 мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. За 22 года наблюдения умерли от болезней 1143 человека. Оказалось, что риск преждевременной смерти был на 43% ниже у тех людей, у кого в организме была самая высокая концентрация линолевой кислоты.

При этом уменьшалась вероятность развития сердечно сосудистых-заболеваний, а также других опасных для жизни состояний здоровья за исключением рака. Похожий, но более слабый эффект оказывала арахидоновая кислота.

Уровень линолевой и других омега-6-ненасыщенных жирных кислот определяется рационом питания человека. В частности, источником линолевой кислоты являются растительные масла, орехи и семена.

Читайте также: Физические нагрузки провоцируют преждевременную смерть

Считалось, что ненасыщенные жирные кислоты, несмотря на их благотворное влияние, являются причиной ряда хронических заболеваний. Это объяснялось тем, что линолевая кислота в организме человека превращается в арахидоновую, которая, в свою очередь, является предшественником соединений, способствующих воспалению.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ученые, смерть

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:06 » Автор: Едгар Букмирза
     587
     0

Похожие новости по теме

Продукты с этими омега-кислотами способны остановить раннее старение Продукты с этими омега-кислотами способны остановить раннее старение

Их содержат орехи и масла.

Медики назвали самые полезные продукты для здоровья сердца Медики назвали самые полезные продукты для здоровья сердца

Топ-10 продуктов, полезных для сердца.

Назван продукт, снижающий риск рака кишечника Назван продукт, снижающий риск рака кишечника

Такими свойствами обладает жирная рыба.

Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь

Жирные продукты для продления жизни.

Назван эффективный способ профилактики диабета Назван эффективный способ профилактики диабета

Масло виноградных косточек защищает от диабета.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх