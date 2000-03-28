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Раздел: Медицина  
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Ученые развеяли распространенный миф о понятии "весенний авитаминоз"

Ученые развеяли распространенный миф о понятии "весенний авитаминоз"Авитаминоз был характерен для состояния организма людей весной 100 лет назад.

В современном мире не актуально понятие «весенний авитаминоз», хотя оно, действительно, существовало раньше. Многие люди считают, что с приходом весны могут начинаться проблемы со здоровьем, связанные с недостатком витаминов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org.

Однако медики считают, что эта теория не соответствует действительности. По сути, это уже современный миф.

Авитаминоз, действительно, был характерен для состояния организма людей весной 100 лет назад. Но тогда рацион питания был совершенно другим. Люди не имели возможности употреблять в достаточном количестве овощи и фрукты.

Сегодня же продуктов, содержащих витамины, полно в супермаркетах, а в аптеках имеется достаточно витаминных комплексов. Поэтому недомогания, которые многие связывают с так называемым авитаминозом, скорей всего, имеют другие причины.

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Специалисты утверждают, что потребность людей в витаминах не настолько велика, как потребность в аминокислотах Омега-3 и Омега-6. Кроме того, в зимний период, в отсутствие достаточного количества солнечного света, людям нужен витамин D.
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Вчера, 23:57 » Автор: Едгар Букмирза
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