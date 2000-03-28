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Раздел: Медицина  
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Назван радикальный способ избавления от постоянной забитости носа

Назван радикальный способ избавления от постоянной забитости носа Ученые подтвердили эффективность ринопластики для таких случаев.

Исследование предложило эффективный выход для пациентов, страдающих от назальной обструкции. Оказалось, что в этом случае эффективной может быть пластическая операция ринопластика, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Взрослым людям, которые столкнулись с назальной обструкциейили непроходимостью носовых проходов, могут посоветовать пройти через ринопластику. Данная пластическая операция окажется эффективной в том случае, если никакие другие методики борьбы с назальной обструкцией не помогают.

Ученые из Школы медицины при Стэндфордском университете изучили эффективность восстановления проходимости боковой носовой стенки у взрослых жертв назальной обструкции. 10 наблюдательных исследований вошли в этот анализ, а общее количество его участников составило 324 пациента.

Исследование показало, что совокупный эффект ринопластики является удовлетворительным как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Функциональная ринопластика позволяла пациентам кардинально быстро решить проблему назальной обструкции, а в некоторых случаях даже повысить самооценку, поскольку форма носа часто принимала более желаемые для них очертания.

Впрочем, исследователи подчеркивают, что ринопластика в ходе проведенного метаанализа оказалась эффективной только при борьбе с назальной обструкцией, вызванной недостаточностью боковой носовой стенки.

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При непроходимости носовых проходов человек вынужден большую часть времени дышать ртом, что крайне неудобно, так как приводит к постоянному дискомфорту и недостаточному увлажнению полости рта, а также сухости губ и десен. Всё это плохо сказывается на здоровье человека.
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 Теги: ринопластика, нос, операция

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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