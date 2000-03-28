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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, почему полезно принимать горячую ванну

Врачи рассказали, почему полезно принимать горячую ванну Нахождение в горячей воде сжигает калории и снижает воспаление.

Горячая ванна помогает похудеть не хуже получасовой прогулки. В этом уверены ученые из университета Лафборо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

Они провели исследование с 14 людьми, которые, принимая ванну, потеряли около 130 калорий. Температура воды при этом составляла 40 градусов, а время принятия ванны - 60 минут. В исследовании приняли участие как женщины, так и мужчины.

Такой эффект достигается за счет повышения температуры тела во время расслабляющей процедуры. В то же время снижается и уровень сахара в крови. Например, он ниже на 10%, в отличие от езды на велосипеде.

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Также "пассивное нагревание" снижает воспаление. Им в Финляндии у людей лечат сердечно-сосудистые заболевания.
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 Теги: ванна, похудение

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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