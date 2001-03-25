» » Ученые рассказали, как социальные сети меняют настроение человека
Раздел: Медицина  
0

Ученые рассказали, как социальные сети меняют настроение человека

Ученые рассказали, как социальные сети меняют настроение человека В результате исследования выяснились интересные факты.

В современном мире прослеживается четкая связь между временем проведенным онлайн и счастьем человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Счастье – это особое настроение, когда человеком владеют преимущественно позитивные мысли.

Группа опытных ученых утверждает, что ежедневное использование Интернета способно повысить настроение и значительно улучшить социальную жизнь человека.

Ученые из Норвегии провели исследование и выяснили, что регулярное использование Интернета позволяет людям дольше оставаться счастливыми. Это связано с тем, что Интернет помогает людям экономить время и чаще видеть друзей и семью, которые проживают в других странах.

Читайте также: Врачи рассказали, почему полезно принимать горячую ванну

По словам ученых, большое количество информации и социальных сетей позволяют людям проще переживать кризис среднего возраста.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: счастье, интернет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     417
     0

Похожие новости по теме

Врачи рассказали, для кого опасно похудение Врачи рассказали, для кого опасно похудение

Исследование провели норвежские учёные.

Эта популярная приправа может улучшить память и настроение Эта популярная приправа может улучшить память и настроение

Ежедневное употребление в пищу куркумы способно улучшить память и помогает бороться с симптомами деменции.

Ученые рассказали, что нужно есть в разном возрасте для улучшения психического здоровья Ученые рассказали, что нужно есть в разном возрасте для улучшения психического здоровья

Ученые из Университета Бингемтона в Нью-Йорке выяснили, что нужно есть людям в разном возрасте, чтобы улучшить настроение и сохранить психическое здоровье.

Семейная жизнь укрепляет здоровье Семейная жизнь укрепляет здоровье

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 3000 человек разных возрастов.

Ученые объяснили, что помогает людям хранить верность Ученые объяснили, что помогает людям хранить верность

Подсознание делает окружающих потенциальных партнеров менее привлекательными.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх