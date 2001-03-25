Раздел: Медицина
Ученые рассказали, как социальные сети меняют настроение человека
В результате исследования выяснились интересные факты.
В современном мире прослеживается четкая связь между временем проведенным онлайн и счастьем человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Счастье – это особое настроение, когда человеком владеют преимущественно позитивные мысли.
Группа опытных ученых утверждает, что ежедневное использование Интернета способно повысить настроение и значительно улучшить социальную жизнь человека.
Ученые из Норвегии провели исследование и выяснили, что регулярное использование Интернета позволяет людям дольше оставаться счастливыми. Это связано с тем, что Интернет помогает людям экономить время и чаще видеть друзей и семью, которые проживают в других странах.
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По словам ученых, большое количество информации и социальных сетей позволяют людям проще переживать кризис среднего возраста.
В современном мире прослеживается четкая связь между временем проведенным онлайн и счастьем человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Счастье – это особое настроение, когда человеком владеют преимущественно позитивные мысли.
Группа опытных ученых утверждает, что ежедневное использование Интернета способно повысить настроение и значительно улучшить социальную жизнь человека.
Ученые из Норвегии провели исследование и выяснили, что регулярное использование Интернета позволяет людям дольше оставаться счастливыми. Это связано с тем, что Интернет помогает людям экономить время и чаще видеть друзей и семью, которые проживают в других странах.
Читайте также: Врачи рассказали, почему полезно принимать горячую ванну
По словам ученых, большое количество информации и социальных сетей позволяют людям проще переживать кризис среднего возраста.
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