» » Масштабное исследование подтвердило вред кесаревого сечения для ребенка
Раздел: Медицина  
+1

Масштабное исследование подтвердило вред кесаревого сечения для ребенка

Масштабное исследование подтвердило вред кесаревого сечения для ребенка Выяснилось, что этот метод родов не обеспечивает детям достаточный иммунитет.

Ученые утверждают, что дети, которым суждено было появиться на свет с помощью операции кесарева сечения, более подвержены болезням на протяжении жизни. Среди заболеваний – проблемы с обменом веществ, дыхательной системой, иммунитетом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Специалисты из Австралии официально заявили, что операция кесарево сечение в большинстве случаев не проходит для самого младенца бесследно. Исследователи провели наблюдение за 500 тысячами детей, которые появились на свет разными методами. Часть из них увидели маму после естественных родов, отдельная группа – «кесерята», которым помогли хирурги.

Читайте также: Ученые рассказали, как социальные сети меняют настроение человека

По полученным результатам исследования, ученые сделали вывод, что те младенцы, которые прошли естественный родовой путь из лона матери, обладают более сильным иммунитетом. Дети, родившиеся на операционном столе, подвержены болезням, среди которых частые ОРВИ, диабет, ожирение, нарушение обмена веществ. Нередки случаи дисбактериоза.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кесарево сечение, здоровье

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
     653
     0

Похожие новости по теме

Ученые рассказали, как депрессия матери влияет на ребенка Ученые рассказали, как депрессия матери влияет на ребенка

Как считают медики, депрессия может повлиять как на уже родившегося ребенка, так и на плод.

Ученые доказали вред дневного сна Ученые доказали вред дневного сна

Эксперты рекомендуют почитать что-то приятное или просто полежать и отдохнуть

Ограничения и восстановление после кесарева сечения Ограничения и восстановление после кесарева сечения

К радости материнства, если роды прошли при хирургическом вмешательстве, примешиваются определенные проблемы.

Кесарево сечение может ухудшить работу детского мозга Кесарево сечение может ухудшить работу детского мозга

Врачи предупредили, что кесарево сечение ухудшает работу мозга детей.

Кесарево сечение может навредить малышу Кесарево сечение может навредить малышу

Кесарево сечение может навредить обмену веществ. Кесарево сечение – это вынужденная мера для сохранения ребенка и матери. Последнее исследование доказывает, что дети, рожденные таким путем, в будущем имеют повышенный риск ожирения, пишет The Tekepraph.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх