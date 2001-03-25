Раздел: Медицина
Масштабное исследование подтвердило вред кесаревого сечения для ребенка
Выяснилось, что этот метод родов не обеспечивает детям достаточный иммунитет.
Ученые утверждают, что дети, которым суждено было появиться на свет с помощью операции кесарева сечения, более подвержены болезням на протяжении жизни. Среди заболеваний – проблемы с обменом веществ, дыхательной системой, иммунитетом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Специалисты из Австралии официально заявили, что операция кесарево сечение в большинстве случаев не проходит для самого младенца бесследно. Исследователи провели наблюдение за 500 тысячами детей, которые появились на свет разными методами. Часть из них увидели маму после естественных родов, отдельная группа – «кесерята», которым помогли хирурги.
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По полученным результатам исследования, ученые сделали вывод, что те младенцы, которые прошли естественный родовой путь из лона матери, обладают более сильным иммунитетом. Дети, родившиеся на операционном столе, подвержены болезням, среди которых частые ОРВИ, диабет, ожирение, нарушение обмена веществ. Нередки случаи дисбактериоза.
Ученые утверждают, что дети, которым суждено было появиться на свет с помощью операции кесарева сечения, более подвержены болезням на протяжении жизни. Среди заболеваний – проблемы с обменом веществ, дыхательной системой, иммунитетом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Специалисты из Австралии официально заявили, что операция кесарево сечение в большинстве случаев не проходит для самого младенца бесследно. Исследователи провели наблюдение за 500 тысячами детей, которые появились на свет разными методами. Часть из них увидели маму после естественных родов, отдельная группа – «кесерята», которым помогли хирурги.
Читайте также: Ученые рассказали, как социальные сети меняют настроение человека
По полученным результатам исследования, ученые сделали вывод, что те младенцы, которые прошли естественный родовой путь из лона матери, обладают более сильным иммунитетом. Дети, родившиеся на операционном столе, подвержены болезням, среди которых частые ОРВИ, диабет, ожирение, нарушение обмена веществ. Нередки случаи дисбактериоза.
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