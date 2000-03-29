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Раздел: Медицина  
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Отравление рисом: американские ученые пришли к неожиданным выводам

Отравление рисом: американские ученые пришли к неожиданным выводам Исследователи рассказали, в каких условиях в рисе размножаются бактерии.

Специалисты из США призвали не употреблять в пищу сваренный рис, если после приготовления он хранился в условиях комнатной температуры. Выяснилось, что при этом резко вырастает вероятность отравления, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

О том, что сваренный и не убранный в холодильник рис может угрожать здоровью, заявили научные работники Университета Северной Каролины. По их мнению, в таком рисе активизируются бактерии, которые не были уничтожены в процессе готовки.

Исследование ученых показало, что варка риса не всегда уничтожает все обитающие в нем патогенные микроорганизмы. В сухом рисе, напомнили медработники, любят селиться бактерии вида Bacillus cereus, которые попадают туда из почвы.

«Пищевое отравление, вызванное этими бактериями, происходит из-за выживания бактериальных спор. Они могут выжить после приготовления риса, если его хранят при комнатной температуре после того, как был сварен. В этом случае споры могут начать расти и размножаться», — сообщили клиницисты.

Бактериальная активность сопровождается выделением токсинов, в том числе термостабильных, отметили ученые.

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По их мнению, в течение двух часов после приготовления рис должен быть помещен в холодильник для устранения риска пищевого отравления.
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 Теги: рис, отравление

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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