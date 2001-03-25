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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, что случится с организмом при резком отказе от употребления кофе

Врачи рассказали, что случится с организмом при резком отказе от употребления кофе Кофеиновая зависимость является серьёзной проблемой.

Оказывается, отказ от кофе может негативно отразиться на самочувствии и здоровье человека. С каждым новым исследованием ученые опровергают или обнародуют факты о кофе, которые заставляют задумываться о том, стоит ли пить его вообще, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.

Ни для кого не секрет, что кофеин, содержащийся в кофе может стать причиной зависимости от этого напитка. Многие люди не представляют своей жизни без кофе и вот, что произойдет с ними, если они от него откажутся:

- хроническая усталость будет сопровождать человека в течение всего дня, потому как организм не получит привычную "дозу" кофеина;

- могут появиться запоры, потому как натуральный кофе стимулирует перистальтику кишечника и способствует ускорению обмена веществ;

- плохое настроение и разлад коммуникаций с обществом будут преследовать кофемана, который не выпил с утра чашку любимого напитка и теперь чувствует себя, мягко говоря, подавленным;

- тошнота и рвота проявляются редко при отказе от кофе, но все-таки такой вариант "ломки" не исключается;

- приступ мигрени для половины из общего числа отказавшихся от кофе - это довольно распространенное явление;

- снижение концентрации внимания тоже можно объяснить дефицитом энергостимулятора в виде кофеина.

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Отказываться от кофе или продолжать его пить - дело каждого. Ученые в данном случае могут посоветовать только не злоупотреблять этим ароматным напитком и употреблять не более 2 чашек в день.
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 Теги: кофе, зависимость

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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