Названы основные признаки передозировки кофе

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Вне зависимости от того, какой кофе вы употребляете ежедневно, суточная доза не должна превышать 3 чашек. В большинстве своем любители кофе пренебрегают рекомендациями медиков и выпивают по 5-7 чашек этого напитка за день.Чрезмерное употребление кофе ведет к серьезным нарушениям работы всего организма. Но на их симптомы редко, когда обращают внимание, сбрасывая вину на какой-нибудь другой фактор.Так происходит потому, что кофе усиливает выработку желудочного сока, от чего может появиться изжога.Кофеин ускоряет пульс до 100 ударов сердца в минуту, поэтому людям с сердечными недугами не стоит вообще пить кофе.Кофеин и другие вещества из кофе в буквальном смысле слова истребляют железо в крови, поэтому уровень гемоглобина резко сокращается, что приводит к анемии.Оказывается, кофе высушивает слизистые оболочки ротовой полости, поэтому, если не попить после него воды или же злоупотреблять им в течение дня, то может появиться неприятный запах.Если вы не знали, кофе обладает мощным мочегонным эффектом и если выпить его большое количество, то почки ощутят серьезную нагрузку.Если вы стали замечать у себя подобные симптомы, то в первую очередь следует снизить количество употребляемого кофе, а в случае, когда ситуация не изменится после отказа от кофе, тогда нужно обратиться к врачу.