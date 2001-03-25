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Названы основные признаки передозировки кофе

Названы основные признаки передозировки кофеОб этих симптомах важно знать каждому, кто любит и постоянно пьет кофе.

Вне зависимости от того, какой кофе вы употребляете ежедневно, суточная доза не должна превышать 3 чашек. В большинстве своем любители кофе пренебрегают рекомендациями медиков и выпивают по 5-7 чашек этого напитка за день.

Чрезмерное употребление кофе ведет к серьезным нарушениям работы всего организма. Но на их симптомы редко, когда обращают внимание, сбрасывая вину на какой-нибудь другой фактор.

Врачи объяснили, как проявляется передозировка кофе:

Изжога и боль в желудке. Так происходит потому, что кофе усиливает выработку желудочного сока, от чего может появиться изжога.

Учащенное сердцебиение. Кофеин ускоряет пульс до 100 ударов сердца в минуту, поэтому людям с сердечными недугами не стоит вообще пить кофе.

Железодефицитная анемия, проявляющаяся снижением уровня гемоглобина в крови. Кофеин и другие вещества из кофе в буквальном смысле слова истребляют железо в крови, поэтому уровень гемоглобина резко сокращается, что приводит к анемии.

Неприятный запах изо рта. Оказывается, кофе высушивает слизистые оболочки ротовой полости, поэтому, если не попить после него воды или же злоупотреблять им в течение дня, то может появиться неприятный запах.

Учащенное мочеиспускание и неприятные ощущения в области почек. Если вы не знали, кофе обладает мощным мочегонным эффектом и если выпить его большое количество, то почки ощутят серьезную нагрузку.

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Если вы стали замечать у себя подобные симптомы, то в первую очередь следует снизить количество употребляемого кофе, а в случае, когда ситуация не изменится после отказа от кофе, тогда нужно обратиться к врачу.
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 Теги: кофе, передозировка

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Сегодня, 11:43 » Автор: Валерия Янобекова
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