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Раздел: Медицина  
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Диетологи подсказали, как уменьшить потребление сладостей

Диетологи подсказали, как уменьшить потребление сладостейЭксперты поделились секретами, которые помогут избавиться от сладкой зависимости.

Ни для кого не секрет, что чрезмерное употребление сладостей и сахара неизбежно ведет к увеличению массы тела, а также ухудшению состояния кожи. Именно по этим причинам многие современные люди отказываются от продуктов из этой категории или хотя бы пытаются перестать их есть в большом количестве.

Сахар, как и наркотики, вызывает зависимость, поэтому перестать его есть не так уж и просто. Диетологи подсказали, как уменьшить потребление сладостей и при этом не страдать:

Использовать натуральные сахарозаменители. Искусственные сахзамы врачи не рекомендуют употреблять, так как они негативно отражаются на здоровье печени. Из натуральных сахарозаменителей можно использовать мед, сироп стевии, цикорий.

Перестать "заедать" негативные эмоции. В большинстве случаев сладкоежки заедают стрессы сладостями, что ведет к набору лишнего веса. Психотерапевты рекомендуют заменить в таком случае сладости фруктами или же научиться справляться со стрессами другими методами, например, приседать.

Избавиться от всех сладостей дома и на работе. Когда в укромном месте лежит конфета или шоколадка, то соблазн ее съесть будет преследовать вас. Поэтому нужно перестать хранить сладости.

Спать не менее 8 часов. Оказывается, регулярный недосып ведет к увеличению аппетита, а ели человек и без того не может жить без сладкого, то из-за дефицита сна риск подналечь на продукты, в составе которых есть сахар, возрастет.

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Избавиться от "сахарной" зависимости может каждый, главное - захотеть, тем более, что медики поделились всеми инструментами, которые помогут
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 Теги: сладкое, зависимость

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Сегодня, 13:29 » Автор: Валерия Янобекова
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