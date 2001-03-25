Диетологи подсказали, как уменьшить потребление сладостей

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Ни для кого не секрет, что чрезмерное употребление сладостей и сахара неизбежно ведет к увеличению массы тела, а также ухудшению состояния кожи. Именно по этим причинам многие современные люди отказываются от продуктов из этой категории или хотя бы пытаются перестать их есть в большом количестве.Сахар, как и наркотики, вызывает зависимость, поэтому перестать его есть не так уж и просто. Диетологи подсказали, как уменьшить потребление сладостей и при этом не страдать:Искусственные сахзамы врачи не рекомендуют употреблять, так как они негативно отражаются на здоровье печени. Из натуральных сахарозаменителей можно использовать мед, сироп стевии, цикорий.В большинстве случаев сладкоежки заедают стрессы сладостями, что ведет к набору лишнего веса. Психотерапевты рекомендуют заменить в таком случае сладости фруктами или же научиться справляться со стрессами другими методами, например, приседать.Когда в укромном месте лежит конфета или шоколадка, то соблазн ее съесть будет преследовать вас. Поэтому нужно перестать хранить сладости.Оказывается, регулярный недосып ведет к увеличению аппетита, а ели человек и без того не может жить без сладкого, то из-за дефицита сна риск подналечь на продукты, в составе которых есть сахар, возрастет.Избавиться от "сахарной" зависимости может каждый, главное - захотеть, тем более, что медики поделились всеми инструментами, которые помогут