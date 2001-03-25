Названы самые полезные продукты для печени

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Так как печень является одним из главнейших органов человеческого организма, принимающих на себя мощные "удары" от вредной пищи, алкоголя и сигарет, о ее здоровье нужно заботиться постоянно.Также, немногим известно, что печень - орган, способный самовосстанавливаться. То есть, в процессе работы ее клетки отмирают и тут же происходит регенерация тканей, за счет чего она продолжает далее функционировать, как положено.Если не очищать, хотя бы изредка, печень и продолжать употреблять калорийную жирную пищу, то риск заработать жировой гепатоз увеличивается в несколько раз. Получается, что одной из самых эффективных мер профилактики ожирения печени является низкокалорийная диета, включающая в себя только полезные жирные кислоты.Как выяснилось, американские ученые проводили несколько исследований, в результате которого пришли к выводу, что этого недуга можно избежать, включив в рацион продукты, обогащенные витамином В14.Этот витамин содержится в таких продуктах: бананы, киви, фасоль, горох, яблоки, сельдерей, петрушка, помидоры, сыр тофу.Еще витамин В14 концентрируется в грудном молоке, поэтому ученые рекомендуют женщинам не пренебрегать уникальной возможностью кормления новорожденных детей своим молоком.Исследование показало, что у тучных женщин дети на 50-55% больше подвергнуты ожирению и жировой болезни печени, чем у тех, кто не имеет лишнего веса. В данном случае одним из самых эффективных мер профилактики является как раз включение в рацион питания детей и их мам продуктов, обогащенных витамином В14, ну и, конечно же, здоровое питание с низким содержанием калорий.