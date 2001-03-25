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Названы самые полезные продукты для печени

Названы самые полезные продукты для печениЭти продукты защищают печень и способствуют ее регенерации.

Так как печень является одним из главнейших органов человеческого организма, принимающих на себя мощные "удары" от вредной пищи, алкоголя и сигарет, о ее здоровье нужно заботиться постоянно.

Также, немногим известно, что печень - орган, способный самовосстанавливаться. То есть, в процессе работы ее клетки отмирают и тут же происходит регенерация тканей, за счет чего она продолжает далее функционировать, как положено.

Если не очищать, хотя бы изредка, печень и продолжать употреблять калорийную жирную пищу, то риск заработать жировой гепатоз увеличивается в несколько раз. Получается, что одной из самых эффективных мер профилактики ожирения печени является низкокалорийная диета, включающая в себя только полезные жирные кислоты.

Самые полезные продукты питания для здоровья печени, предупреждающие жировую болезнь

Как выяснилось, американские ученые проводили несколько исследований, в результате которого пришли к выводу, что этого недуга можно избежать, включив в рацион продукты, обогащенные витамином В14.

Этот витамин содержится в таких продуктах: бананы, киви, фасоль, горох, яблоки, сельдерей, петрушка, помидоры, сыр тофу.

Еще витамин В14 концентрируется в грудном молоке, поэтому ученые рекомендуют женщинам не пренебрегать уникальной возможностью кормления новорожденных детей своим молоком.

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Исследование показало, что у тучных женщин дети на 50-55% больше подвергнуты ожирению и жировой болезни печени, чем у тех, кто не имеет лишнего веса. В данном случае одним из самых эффективных мер профилактики является как раз включение в рацион питания детей и их мам продуктов, обогащенных витамином В14, ну и, конечно же, здоровое питание с низким содержанием калорий.
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 Теги: печень, продукты, польза

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Сегодня, 17:11 » Автор: Валерия Янобекова
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